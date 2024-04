Barrados, ambulantes entram em confronto com seguranças e PMs no parque Villa-Lobos

São Paulo

Impedidos de vender no local, um grupo de ambulantes descredenciados entrou em confronto com seguranças privados e policiais militares neste domingo (7) no parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Nas imagens divulgadas pelos vendedores, dois homens e duas mulheres aparecem segurando um carrinho e uma caixa de isopor usados para transportar as mercadorias na tentativa de não terem as bebidas apreendidas por um segurança particular.

Ambulantes e seguranças discutem na entrada do parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo - Reprodução

Em outra sequência de imagens, uma das mulheres aparece imobilizada no chão por um policial militar.

Após a concessão do parque à iniciativa privada, em agosto de 2022, a empresa responsável terceirizou a gestão do comércio de bebidas e alimentos no local. Com isso, os vendedores ambulantes tiveram que aderir a um cadastro para continuarem a trabalhar, segundo a concessionária Reserva Parques.

Os trabalhadores interessados foram formalizados. De acordo com a empresa, recentemente o comércio irregular no parque aumentou, principalmente a venda de bebidas alcoólicas. Por isso, a concessionária disse que intensificou a fiscalização.

Além dos seguranças particulares, a administração do parque acionou a subprefeitura e a secretaria de Segurança Pública.

O confronto ocorreu neste domingo, cerca de 20 dias após a intensificação dessas ações, em que seguranças passarem a barrar a entrada dos ambulantes não cadastrados. "Antes da concessão podia vender sem cadastro. Há ambulantes que trabalham lá há 10 anos e é de onde tiram o sustento", diz o presidente da associação recém-criada para representar os vendedores ambulantes no parque, Tiago da Silva Mendes.

Ele afirmou que não houve mais nenhuma proposta de incluir novos ambulantes desde o início da concessão.

Questionada sobre as cenas de confrontos com os vendedores, a Polícia Militar informou que foi acionada para conter uma confusão no parque no domingo. "Durante o tumulto, alguns ambulantes que estavam mais exaltados precisaram ser contidos. A PM analisa a conduta dos agentes envolvidos na ocorrência", informou a corporação em nota.

Paralelamente ao aumento da fiscalização, a Reserva Parques informou que abriu uma nova rodada de cadastros, e cerca de 130 vendedores preencheram seus dados, mas ainda não há prazo para a liberação de novas licenças.

A venda de itens pirateados, como bonés e camisetas, e bebidas alcoólicas não será aprovada nesta nova fase de cadastramento. "Entre os principais problemas provocados pela informalidade estão a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e em áreas não permitidas pelo contrato de concessão", disse a Reserva Parques.

O presidente da associação de ambulantes afirmou que o interesse da maioria é se adequar às exigências da concessionária para continuarem trabalhando no parque. "Nossa intenção é entrar no sistema", diz ele, que afirma representar cerca de 150 vendedores.

Além dos vendedores credenciados, o comércio de bebidas e alimentos dentro do Villa-Lobos é feito por patrocinadores e inclui uma marca de cerveja.

"A demanda é muito maior do que os vendedores lá dentro são capazes de atender", diz Otavio Anisio Amaral Ramos, presidente do Sinpesp (Sindicato dos Permissionários em Pontos Fixos nas Vias e Logradouros Públicos do Município de São Paulo).

Segundo Ramos, os frequentadores do parque apoiam a presença dos ambulantes. "Em uma manhã de domingo, eles conseguiram reunir por volta de 1.500 adesões ao abaixo-assinado para manter os vendedores no parque", diz.