Fim de semana em SP terá sábado com temperatura amena e domingo quente

A frente fria que passa pelo litoral paulista derrubou a temperatura na região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (18), baixando as temperaturas principalmente durante as manhãs. Esse panorama vai se manter até este sábado (20), mas no domingo o calor voltará.

A previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo mostra que o tempo no fim de semana será seco e sem previsão de chuva em toda a Grande São Paulo.

No sábado, segundo o instituto, o dia iniciará com poucas nuvens e termômetros na casa dos 15°C. O predomínio de sol vai proporcionar ligeira elevação da temperatura máxima, que deve chegar aos 25°C no período da tarde. Os índices de umidade do ar ficarão ao redor dos 45%.

Ciclista pedala no parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista; tempo seco e temperatura agradável neste fim de semana vai atrair frequentadores aos parques da cidade - Rubens Cavallari - 10.dez.22/Folhapress

No domingo (21), a madrugada ainda será fria, por volta dos 15°C, mas a nebulosidade diminuirá, o que fará o sol aparecer mais forte, elevando a temperatura para 27°C. E quanto mais calor, mais a umidade do ar cairá, chegando aos 30%.

"Essa frente fria tem característica de massa de ar fria e seca, o que faz diminuir a umidade do ar. Na segunda-feira (22), vai se aproximar dos 20%, o que deve gerar um alerta do Inmet de estado de atenção, por conta da determinação da OMS de que umidade entre 21% e 30% é prejudicial à saúde", diz Andrea Ramos, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Ramos explica que o frio atual em São Paulo é provocado por uma massa de ar fria e seca e não por uma massa de ar polar. No segundo caso, ela diz, o frio é muito mais intenso, duradouro e costuma ocorrer durante o inverno.

Nesta sexta-feira (19), os termômetros devem registrar mínima de 14°C e sensação térmica abaixo dos 13°C na capital paulista, em função dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa do estado. No decorrer do dia, mesmo com sol entre poucas nuvens, a temperatura máxima não supera os 22°C.

Nesta quinta-feira (18), a capital paulista registrou 18,9°C de temperatura média máxima na cidade, segundo o CGE. Já a maior máxima absoluta ocorreu na estação meteorológica Pirituba/Jaraguá, na zona norte, com 20,7°C.

De acordo com o histórico do CGE, que mantém o acompanhamento de temperaturas na cidade desde 2004, a máxima mais baixa do ano permanece a ocorrida no dia 23 de março, com média de 18,4°C. Já a menor máxima absoluta, aquela registrada em um único local, ocorreu no mesmo dia na estação meteorológica de Engenheiro Marsilac, na zona sul, com 17,5°C.