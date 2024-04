Temperatura máxima não vai passar dos 20°C em São Paulo nesta quinta (18)

São Paulo

A frente fria que chegou ao litoral paulista na noite desta quarta-feira (17) muda totalmente o tempo na região metropolitana de São Paulo a partir desta quinta-feira (18).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura máxima não deve passar dos 20°C. Nesta quarta (17), a média máxima registrada nas estações meteorológicas do órgão foi de 28,3°C na capital.

O dia vai começar com céu encoberto e garoa ocasional. A partir do meio do dia, haverá poucas aberturas de sol e a noite chegará sem chuva, com termômetros em declínio e ventos que diminuem a sensação térmica. À noite, a máxima será de apenas 16°C, caindo para 13°C na madrugada de sexta-feira (19).

A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira (18) na região metropolitana de São Paulo é de 20°C; o frio se manterá até sábado na região - Rivaldo Gomes - 10.ago.22/Folhapress

Durante a sexta, a temperatura máxima subirá um pouco, para 22°C. As instabilidades se afastam da região e o ar frio e seco de origem polar ganha força, o que vai garantir o tempo estável na Grande São Paulo. Com isso, o sol aparece e a temperatura fica amena, mas sem fazer calor.

A madrugada de sábado (20) ainda será bem fria, com apenas 14°C, mas o tempo aberto fará com que a temperatura máxima suba um pouco mais e atinja 26°C à tarde.

A tendência é que o recorde de menor temperatura da cidade no ano seja quebrado nesses dias. A marca atual foi registrada no dia 24 de janeiro, na estação do Mirante de Santana, na zona norte, com 15,8 °C.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

"A previsão é temperatura mínima baixa nas madrugadas de sexta e sábado. A partir do domingo à tarde já sobe bastante a temperatura, faz calor também na segunda e na terça. Depois terá uma leve queda na quarta-feira (24), mas não tão significativa quanto a desta quinta", comenta o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE.

Garcia explica que essa queda de temperatura em São Paulo é comum nesta época do ano. No entanto, afirma, não é possível prever com muita antecedência a duração exata nem a intensidade do frio.

Dayse Moraes, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por sua vez, explica que não é a frente fria que diminui a temperatura, mas o que vem depois dela.

"A frente fria leva só a chuva por onde passa. A massa de ar seca e fria que vem na retaguarda é que faz a temperatura ter esse declínio", diz Moraes.

E essa massa de ar deve se dissipar no domingo (21), quando a temperatura máxima já voltará a padrões vistos nesta semana, de 28°C. A madrugada ainda será fresca, com 15°C.

A partir de segunda-feira (22), a temperatura mínima também voltará a subir gradativamente, chegando a 17°C, com máxima de 29°C. Assim como nos dias anteriores, não deve chover.