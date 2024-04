Gestão Nunes reabre parque Princesa Isabel após quase um ano fechado

São Paulo

A Prefeitura de São Paulo fez uma cerimônia nesta quinta-feira (11) para reabrir ao público o parque Princesa Isabel, no centro da cidade, que estava fechado desde maio.

O local estava em obras de maneira praticamente ininterrupta desde que a cracolândia saiu do local, em maio de 2022. Os usuários de drogas ocuparam a praça por dois meses, até serem expulsos em uma ação da Polícia Civil.

Crianças brincando no Parque Princesa Isabel na região central - Francisco Lima Neto/Folhapress

Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB) a entrega desta quinta faz parte de uma ação de reconstrução urbanística do centro de São Paulo.

"Esse local era tomado por traficantes, por barracas, barracas essas que eram utilizadas para atividades ilícitas, criminosas. Depois um trabalho da prefeitura em conjunto com o estado de ofertar acolhimento e atendimento para usuários de drogas e prisão de traficantes, processo de revitalização, hoje a gente entrega o parque Princesa Isabel totalmente requalificado", disse ao lado do vice-governador Felicio Ramuth (PSD).

Em março de 2022, a então praça Princesa Isabel recebeu centenas de usuários de drogas que viviam em outro local do centro. Com isso, na prática ela se tornou a nova cracolândia da cidade.

Dois meses depois, em maio, uma operação policial expulsou os dependentes químicos do local. Em junho, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto que transformou o local no parque Princesa Isabel —o que permitiu que a gestão Nunes cercasse o espaço.

Teve então início uma obra de revitalização que foi até março de 2023, quando o espaço foi reaberto. Mas isso durou apenas dois meses, com o local sendo fechado novamente em maio do ano passado.

A promessa inicial da prefeitura era que ele seria reinaugurado 120 dias depois, em setembro de 2023, mas isso só aconteceu nesta quinta.

Desde janeiro a gestão Nunes desembolsa R$ 134,6 mil mensais para manter 10 vigilantes no local.

Após as obras, o parque agora ganhou academia ao ar livre, brinquedos para crianças e quadra para a prática de esportes, além de uma área cercada para cachorros.

A inauguração, porém, não atraiu muitos frequentadores. Pouco depois da abertura dos portões, apenas quatro crianças brincavam no local.

O parque vai funcionar das 6h as 18h e contará com segurança privada, além de rondas da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da presença da Polícia militar nos arredores.

A gestão Nunes afirmou que vai doar a área do parque para o governo do estado —a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende construir sua nova sede administrativa exatamente em torno da Princesa Isabel, que seria transformada em uma espécie de esplanada.

O projeto para doação foi enviado para a Câmara Municipal de São Paulo e precisa ser aprovado em dois turnos de votação. A primeira ocorreu na quarta-feira (10).

"A gente mandou projeto para a Câmara Municipal, aprovou ontem em primeira votação, agora vai ser feito um cronograma a partir do momento em que o estado receber o projeto do concurso executivo que eles lançaram, com o cronograma de obras. A gente tem de fazer a transferência desse espaço para eles, mas isso é muito tranquilo. Eles votando lá eu passo", disse Nunes.

Segundo ele, a doação do parque será feita em conjunto com a área onde está instalado o Terminal Princesa Isabel.

"A gente tem a questão do terminal que vai ter uma alteração de local. O estado nos ofereceu dois locais. A SPTrans está fazendo a análise de qual dos dois locais é mais viável do ponto de vista da logística do transporte, para que a gente comece a preparar o novo terminal e aí sim desativar esse aqui que vai fazer parte do centro administrativo do governo do estado", disse Nunes.