Médico é encontrado morto dentro de casa em São Bernardo do Campo; dois suspeitos são presos

São Paulo

O médico Aurélio Tadeu de Abreu, 48, foi encontrado morto na casa em que morava, em São Bernardo do Campo, no ABC, na última sexta-feira (19). Duas pessoas foram presas por suspeita de terem participado do assassinato. Ele teve o carro e outros pertences roubados, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Após serem acionados, policiais militares encontraram o corpo do médico no chão da sala da casa. Ele estava com as mãos amarradas. Horas depois, um suspeito foi localizado e teria confessado participação no crime, segundo a SSP.

"O indiciado confessou ter praticado o roubo seguido de morte e mostrou o local onde havia descartado o veículo roubado. Com ele foram apreendidos dois celulares, cinco pneus e algumas roupas", afirmou a secretaria.

Imagem de câmera de segurança mostra carro do médico Aurélio Tadeu de Abreu, 48, sendo levado por suspeito de latrocínio - Reprodução

Foram apreendidos dois veículos: o carro da vítima e outro, que teria sido utilizado pelos criminosos para chegar a casa do médico.

A Polícia Civil prendeu, na noite deste domingo (21), uma mulher de 30 anos que teria se encontrado com a vítima antes do crime.

Imagens das câmeras de segurança da vizinhança mostram que uma mulher chegou de carro na casa do médico e entrou na casa por volta das 20h30. Os dois saem com o veículo cerca de 15 minutos depois, mas retornam às 21h10, segundo as imagens.

Dois homens chegam a pé ao local por volta das 21h30. Pouco depois das 23h, a mulher sai da casa acompanhada de um dos suspeitos. Outro é filmado retirando o carro da vítima da garagem. Ele arranca com o veículo e o portão é deixado aberto.

A polícia procura o terceiro suspeito. O caso foi registrado como latrocínio e associação criminosa no DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo do Campo.