Semana começa com tempo quente em São Paulo e no litoral paulista

São Paulo

Depois de um breve alívio no calor nos últimos dias, as temperaturas voltam a subir na cidade de São Paulo e em cidades do litoral paulista nesta semana.

O tempo quente já voltou a ser registrado no domingo (21), com termômetros próximos dos 28°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

O tempo continua sem previsão de chuva e, no caso da capital paulista, seco. A umidade pode baixar a índices próximos de 30% no meio das tardes, segundo o órgão de meteorologia.

Vista geral do centro da cidade de São Paulo (SP) - Eduardo Knapp - 4.mar.2024/Folhapress

A mínima na cidade nesta segunda-feira (22), segundo o CGE, fica em 17°C, e a máxima, 29°C, sem previsão de chuva. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o cenário se mantém durante a semana, e o calor aumenta na terça (23), enquanto a umidade mínima pode chegar a 25%.

Nesse nível, é recomendado que sejam evitadas atividades físicas entre o fim da manhã e o início da tarde, e também é importante manter a hidratação para evitar desconforto físico. De acordo com o Inmet, a máxima prevista de calor na terça é de 31°C.

O tempo também fica limpo no litoral de São Paulo neste começo de semana. Na Baixada Santista, as mínimas previstas para Santos, segundo a empresa Climatempo, são 19°C e 20°C nesta segunda e na terça, e as máximas, 28°C e 30°C, sem chuva. As mesmas condições devem ser observadas em Guarujá e Praia Grande.

Já no litoral norte, Ubatuba tem mínimas previstas para esta segunda e terça de 16°C e 17°C, e máximas de 28°C e 30°C. Ilhabela e São Sebastião devem ter mínimas de 19°C e 20°C e máximas de 27°C e 29°C. Também não há chuvas previstas no começo desta semana para as cidades.

CHUVAS NO NORDESTE

Enquanto a chuva só deve aparecer em parte da porção norte do Sudeste nesta semana, a previsão do Inmet para a faixa leste do Nordeste segue com grande potencial de precipitação até quarta-feira (24). Os volumes que podem ultrapassar os 100 milímetros no leste de Sergipe e Alagoas.

Bahia, Rio grande do Norte, e a parte norte do Ceará, indo até o Piauí, devem registrar grandes volumes de chuva, segundo o instituto.

Desde domingo, um fluxo de umidade do oceano e a intensificação Zona de Convergência Intertropical favorecem, juntos, as pancadas de chuva na faixa leste da região, da Bahia ao Rio Grande do Norte, chegando ao Piauí.