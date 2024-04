Juazeiro (BA)

De peruca volumosa, maquiagem carregada e roupas coloridas, o humorista Paulo Diógenes dava vida à Raimundinha. A personagem arrancou gargalhadas do público no Ceará durante décadas, em teatros e na televisão.

Paulo Osmar dos Santos Diógenes nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de abril de 1961, Dia Nacional do Humorista. Seu pai, o cearense Osmar Diógenes, tinha ido ao Rio assumir um banco e conheceu sua mãe, Sueli do Santos. Ainda com ele bebê, voltaram para Fortaleza, onde o criaram.

Já adulto, Paulo voltou ao Rio, em 1984, como bancário. No ano seguinte, retornou a Fortaleza e conheceu a pedagoga Maria Cristina Machado Rêgo, com quem se casou.

O primeiro e único filho de Paulo nasceu em 1987. Logo em seguida, renasceu nele o desejo de voltar às terras cariocas, em busca da arte e da liberdade para sua sexualidade.

Na cidade maravilhosa conheceu Ciro Santos, também bancário, mas já humorista. É o amigo que o levou aos palcos. "Eu já fazia shows e resolvi montar um espetáculo. Chamei ele, porque ele sempre foi muito engraçado", diz Santos, 62.

A dupla migrou para o Ceará e dominou os palcos com o espetáculo "Caviar com Rapadura". Foram 30 anos fazendo o público rir das duas figuras caricatas, entre elas Raimundinha, criada em 1988.

As horas de salto alto na cena rendiam fortes dores na panturrilha, então Paulo sempre pedia massagens ao filho. Raul Micael Diógenes, 37, diz que o pai era caseiro e calmo.

"A mensagem dele era o amor. Era muito difícil vê-lo irado, resolvia as coisas com muita facilidade. Gostava de carinho".

O humorista também se arriscou na política. Foi vereador de Fortaleza de 2013 a 2016 pelo PSD. Em sua posse, lembrou que foi dependente químico e afirmou que, além da cultura, também lutaria por mais clínicas de tratamento na cidade.

Em 2014, Paulo se casou com o empresário Tarcísio Rocha. Como padrinho, estava o então prefeito da cidade, Roberto Cláudio. A união repercutiu como um ato de militância, mesmo sem a intenção.

Em 2016, conseguiu um feito inédito no Ceará, a guarda compartilhada da filha biológica de seu companheiro. E de 2017 a 2019 dirigiu a Coordenação de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual da capital cearense.

Comemorou 35 anos de carreira, em 2023, com o espetáculo "Raimundinha é a Mãe!", no palco do centenário Theatro José de Alencar. A peça levou o nome de sua biografia, escrita por Tarcísio Matos.

Os últimos shows de Raimundinha foram no dia 8 de fevereiro. No final de semana seguinte, Paulo, que era fumante, foi internado com falta de ar. O diagnóstico foi de pneumonia e inflamação nos órgãos.

Morreu no dia 14 do mesmo mês, aos 62 anos. Deixa o filho Raul, 37, o pai Osmar, 92, e seis irmãos.

