PF encontra cativeiro com 60 cobras e outros animais em Campinas (SP)

São Paulo

A Polícia Federal apreendeu 90 animais que eram mantidos em cativeiro em Campinas, no interior de São Paulo, nesta terça (2).

Um homem de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido sob suspeita de comercializar os animais por meio das redes sociais e responderá pelos crimes de guarda ilegal, comércio e maus tratos. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas e liberado em seguida.

Com o suspeito foram encontrados 7 lagartos, 60 cobras, 19 aranhas e 4 tartarugas, de acordo com a PF.

A PF chegou até o homem depois de constatar que ele divulgava abertamente a venda dos animais em perfis no Instagram e no Facebook.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela juíza federal Valdirene de Souza Ribeiro Falcão, titular da 9ª Vara Federal em Campinas, no endereço do suspeito, no Jardim Miranda.

Dezenas de animais estavam acondicionados em sacos, potes e vidros - Divulgação/PF

Imagens feitas pelos agentes mostram dezenas de animais acondicionados em caixas, sacos e outros recipientes. Os registros também mostram que algumas das cobras estavam no baú de uma cama box e em uma cômoda ao lado da cama, em um dos quartos do imóvel.

A PF investiga como as entregas eram realizadas e para quais regiões do país ou do exterior os animais eram enviados. Se ficar comprovado que os animais são originários de outro país, as penas podem aumentar, diz a corporação.

Os animais serão encaminhados para instituições adequadas e periciados para identificar a origem, segundo a PF.