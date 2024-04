PM do Rio prende foragidos da Justiça que tentaram prestar concurso para a corporação

Rio de Janeiro

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu neste domingo (7) nove pessoas que estavam com mandados de prisão ativos e tentavam ingressar na corporação por meio de concurso para soldado. As prisões ocorreram nos locais de provas.

Entre os presos, que não tiveram os nomes divulgados, está um homem que era procurado por um homicídio ocorrido em 2016, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, segundo a PM.

Candidato ao concurso de soldado da PM do Rio de Janeiro é preso neste domingo (7); nove pessoas com mandados de prisão em aberto foram detidas - Reprodução/TVGlobo

A operação foi realizada por agentes da Subsecretaria de Inteligência da Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal e contou com apoio dos batalhões de área.

Essa primeira etapa do concurso havia sido cancelada ano passado, após suspeitas de fraude, e as novas provas foram reaplicadas pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Além disso, o STF (Supremo Tribunal Federal) considerou inconstitucional o artigo do regulamento do concurso que estabelecia a cota de 10% para mulheres. Agora, o ingresso de aprovados nos quadros da corporação ficou restrito às notas obtidas pelos candidatos, independentemente do gênero.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "117.628 candidatos disputaram as 2.000 vagas oferecidas para recompor parte do efetivo da corporação. Por uma questão de logística, os 184 locais de prova foram concentrados em quatro cidades da região metropolitana —Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Nova Iguaçu".

Sobre os presos, a PM acrescentou "que todos os envolvidos foram conduzidos às delegacias após o término da prova".