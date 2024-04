Saiba quais são os prazos de entrega do Rodoanel Norte

São Paulo

O trecho norte do Rodoanel, que teve as obras retomadas nesta quinta-feira (25) após seis anos de paralisação, deve ser entregue nos próximos anos em duas etapas. Se tudo correr conforme planejado, os trabalhos devem concluir a última fase de um dos maiores complexos viários do país.

A concessionária Via Appia, que vai administrar as obras e operar o trecho norte do Rodoanel pelas próximas três décadas, estima em R$ 2,5 bilhões o investimento na recuperação das vias. A empresa tinha até agosto para trabalhar apenas nos projetos, mas as obras começaram seis meses antes do prazo máximo previsto.

A parte do Rodoanel norte que liga as rodovias Fernão Dias e Dutra ao trecho leste devem receber prioridade. A previsão da concessionária é que esse trecho seja inaugurado no segundo semestre de 2025.

Viadutos incompletos no trecho norte do Rodoanel; a concessionária Via Appia retomou nesta quinta-feira (25) as obras após seis anos de paralisação - Ronny Santos/Folhapress

Depois, as obras devem ficar focadas na parte que conecta a Fernão Dias à avenida Raimundo Pereira de Magalhães e ao trecho oeste do Rodoanel. Nesse caso, a meta é concluir até setembro de 2026.

A maior dificuldade técnica é que um túnel construído nessa parte da obra desabou durante os anos em que ficou abandonado. A concessionária terá como prioridade liberar os destroços do túnel, com a intenção de agilizar a obra.

O trecho norte do anel viário tem 44 km de extensão, entre as cidades de Arujá, Guarulhos e São Paulo. A obra ajudará a desafogar o trânsito na marginal Tietê. Ao todo, o Rodoanel terá cerca de 176 quilômetros de extensão.

A construção do trecho norte do Rodoanel foi iniciada em 2013 e está paralisada desde 2018. A obra foi orçada inicialmente em R$ 4,3 bilhões, mas, até 2019, já tinha consumido cerca de R$ 6,85 bilhões, tendo se tornado alvo de investigação por suspeitas de superfaturamento e corrupção.

As empreiteiras que integravam os consórcios, como Coesa (ex-OAS) e Mendes Júnior, foram fortemente atingidas financeiramente pela operação Lava Jato, entraram em recuperação judicial e foram declaradas como inidôneas pela União.

Números do trecho norte do Rodoanel