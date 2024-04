Saiba quem são os três vereadores presos suspeitos de envolvimento com PCC

São Paulo

Três vereadores foram presos nesta terça-feira (16) em uma operação contra suspeitos de fraudar licitações em diversas regiões do estado de São Paulo. No total, 13 pessoas foram presas na ação desta terça, um desdobramento da Operação Fim da Linha, do Ministério Público, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro em empresa de ônibus a mando da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Da esq. para a dir., os vereadores Ricardo Queixão (PSD), de Cubatão; Luiz Carlos Alves Dias (MDB), de Santa Isabel; e Flavio Batista de Souza (Podemos), de Ferraz de Vasconcelos - TV Câmara Cubatão, Câmara de Santa Isabel no Instagram e Divulgação

Os vereadores presos são Ricardo Queixão (PSD), de Cubatão; Luiz Carlos Alves Dias (MDB), de Santa Isabel; e Flavio Batista de Souza (Podemos), de Ferraz de Vasconcelos.

A Folha procurou as defesas dos vereadores, e apenas a de Luiz Carlos Alves Dias respondeu que não iria comentar a prisão; as demais não atenderam a reportagem.

Ricardo Queixão (PSD)

Vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Queixão (PSD) - Divulgação/Câmara de Cubatão

Natural de Guaçuri (ES), Ricardo de Oliveira, 40, é conhecido como Ricardo Queixão (PSD). É vereador de Cubatão, na Baixada Santista, desde 2012, quando foi eleito com 2.099 votos.

Junto a Queixão foram presos o advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho, que atuou na defesa do traficante André do Rap e também trabalhava no Legislativo municipal, e uma servidora pública da Prefeitura de Cubatão. A Folha não teve acesso à defesa de Fausto Filho.

Em 2023, Queixão foi denunciado em um processo relacionado a abuso de poder para supostamente favorecer a eleição de um candidato ao Conselho Tutelar de Cubatão. O vereador teria pedido, em plenário, votos para Alex Ferreira dos Santos, então candidato a uma das 14 vagas do conselho. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu em favor da nomeação do conselheiro eleito.

Luiz Carlos Alves Dias (MDB)

Vereador Luiz Carlos Alves Dias, o Luizão Arquiteto (MDB) - @câmara de santa Isabel no Instagram

Natural de Três Lagoas (MS), é comerciante no ramo imobiliário em Santa Isabel desde 1988. Está em seu terceiro mandato como vereador desde 2012 e foi presidente da Câmara Municipal entre 2013-2014 e 2019-2020.

É conhecido como Luizão Arquiteto.

Flavio Batista de Souza (Podemos)

Vereador Flavio Batista de Souza (Podemos) - Divulgação/Câmara Ferraz de Vasconcelos

Conhecido como Inha, o paulistano é empresário e tem 57 anos. Está em seu terceiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, e na eleição de 2020 recebeu 1.843 votos.