Seminário discute soluções para melhorar a vida de pessoas em situação de rua

São Paulo

A presença de pessoas vivendo em situação de rua é vista como uma questão para 93% dos moradores do centro da cidade de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha divulgada em março.

Não é uma questão apenas de São Paulo. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2022, o Cadastro Único para Programas Sociais registrou 236,4 mil pessoas em situação de rua, indicando que um em cada mil brasileiros não tem moradia.

Pessoas em situação de rua no centro da cidade de São Paulo - Karime Xavier - 13.mar.24/Folhapress

Para discutir o assunto, a Comissão Arns, organização da sociedade civil composta por juristas, intelectuais, jornalistas e ativistas pelos direitos humanos, a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) promoverão, na segunda-feira (8), o seminário Repense e Reconstrua, com apoio da Folha.

O evento visa reunir esforços de diversos setores da sociedade em busca de respostas abrangentes e humanitárias.

Entre os convidados, estão a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, relatora especial da ONU para direito à moradia adequada entre 2008 e 2014; padre Júlio Lancellotti, vigário episcopal para a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, e Flávio Falcone, médico e integrante do Movimento Craco Resiste.

Os jornalistas da Folha Vinicius Torres Freire, Eliane Trindade e Fernanda Mena vão mediar os debates. Os interessados em assistir aos encontros podem fazer a inscrição, gratuita, pelo site do seminário. O evento não terá transmissão online.

Seminário Repense e Reconstrua

Data: 8 de abril, das 8h às 16h00

Local: Salão Nobre da Fiesp (avenida Paulista, 1313 - Bela Vista. São Paulo)

Inscrições: Site do seminário

Abertura

Horário: 8h30

- Josué Gomes, presidente da FIESP

- Maria Victoria Benevides, presidente da Comissão Arns

- Oscar Vilhena Vieira, diretor da FGV Direito SP

- Laura Dias, representante do Movimento Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas em Situação de Rua (MNLDPSR)

Mesa 1: Planejamento Urbano e Moradia

Horário: 9h10

Mediador:

Vinicius Torres Freire, jornalista, colunista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em administração pública pela Universidade Harvard (EUA).

Debatedores:

- Luiz Kohara, urbanista, secretário executivo do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos

- Raquel Rolnik, arquiteta e urbanista, diretora de Planej. da gestão Luiza Erundina (1989-1992) e relatora especial da ONU para Direito à Moradia Adequada (2008-2014)

- Pedro Luiz da Silva, representante do Movimento Nacional de População de Rua

- José Rubens Plates, coordenador da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do MPF

Mesa 2: Trabalho, renda e cidadania

Horário: 10h30

Mediadora:

Eliane Trindade, jornalista, editora do prêmio Empreendedor Social, editou a Revista da Folha. É autora de "As Meninas da Esquina".

Debatedores:

- Padre Júlio Lancellotti, vigário episcopal para a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo

- Marco Antônio da Silva (Markinhos), representante do Movimento Nacional Meninas e Meninos de Rua

- Laura C. Salatino, mestre em administração pública pela Escola de Economia da FGV-SP e coord. da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama da Fac. de Direito da USP

- Rodrigo Medeiros, ex-diretor do Programa Operação Trabalho (POT) da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo

Intervalo às 12h.

Mesa 3: Desafios da saúde integral

Horário: 13h30

Mediadora:

Fernanda Mena, repórter especial, jornalista, mestre em direitos humanos pela LSE (London School of Economics), doutora em relações internacionais pela USP.

Debatedores:

- Juliana Borges, escritora, atua na área de advocacy da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, é conselheira da Plataforma Brasileira de Política de Drogas

- Flávio Falcone, médico e integrante do Movimento Craco Resiste

- Fernanda Balera, coordenadora do Núcleo Especializado em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Encerramento e agradecimento dos organizadores

Horário: 15h