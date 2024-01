Mercado Livre fecha acordo para dar nome ao Pacaembu

São Paulo

O Mercado Livre, empresa do ramo do comércio eletrônico, e a Allegra Pacaembu, concessionária do estádio municipal do Pacaembu, anunciaram nesta quarta-feira (31) um acordo de "naming rights". O tradicional palco do futebol de São Paulo passa a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu.

De acordo com Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, "o investimento passa de R$ 1 bilhão, e é um contrato de até 30 anos". Na prática, explicou, sem dar detalhes sobre os valores anuais, "são cinco anos renováveis sempre por mais cinco, mas com a intenção de fazer o contrato chegar aos 30 anos".

Tombada pelo patrimônio histórico, a fachada do estádio continuará exibindo o nome Paulo Machado de Carvalho - Rubens Cavallari - 24.jan.20/Folhapress

Cedido à iniciativa privada no início de 2020, o estádio está em obras desde 2021. O plano era de reabertura na final da Copa São Paulo de juniores, tradicionalmente realizada no local no aniversário da capital paulista, em 25 de janeiro. Houve atraso, no entanto, e o novo cronograma aponta liberação para o público na metade do ano.

Quando o Mercado Livre Arena Pacaembu for aberto, já não existirá o tobogã, arquibancada que ficava posicionada atrás do gol oposto ao portão principal e foi demolida. Está sendo erguido em seu lugar um prédio multiuso, que terá hotel, centro de convenções, lojas e restaurantes, com nomes produtos ligados ao Mercado Livre –o centro de convenções será o Mercado Pago Hall.

A fachada da arena, no entanto, continuará exibindo a inscrição "Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho" –nome que o campo ganhou em 1961, em homenagem ao jornalista que chefiou a delegação brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1950. O espaço foi tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico).

"Temos total respeito ao patrimônio histórico. Os naming rights já estavam previstos quando foi feita a concessão, e a fachada com o nome do estádio será mantida, enquanto a marca Mercado Livre estará exposta em mais de 70 pontos do complexo", disse Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu.

"É um momento realmente muito especial para nós e para o Pacaembu", acrescentou o executivo da concessionária. "Desde que iniciamos tudo, lá em 2021, investimos mais de R$ 600 milhões. Estamos gerando 3.000 empregos diretos e indiretos. E esperamos que esse impacto seja ainda maior."

Será uma nova fase do Pacaembu, inaugurado em 1940, em uma rodada dupla acompanhada pelo presidente Getúlio Vargas: o Palestra fez 6 a 2 no Coritiba, e o Corinthians derrotou o Atlético Mineiro por 4 a 2. Dez anos depois, o campo recebeu seis partidas da Copa do Mundo, uma delas o empate por 2 a 2 do Brasil com a Suíça.

Ao longo de mais de 80 anos, houve muitas jornadas marcantes, especialmente para os quatro principais clubes do estado de São Paulo. O Corinthians, que só teve seu estádio em Itaquera inaugurado em 2014, habituou-se a chamar o lugar de casa e nele conquistou um de seus grandes títulos, o da Copa Libertadores de 2012.

Agora, de acordo com Barella, várias equipes manifestaram interesse em atuar no Mercado Livre Arena Pacaembu. O executivo da Allegra citou São Paulo, Santos e Cruzeiro e afirmou que conversa com dirigentes de outros clubes sobre os moldes da utilização do estádio, que, sem o tobogã, terá capacidade para 26 mil espectadores.