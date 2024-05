Argentina oferece militares, helicópteros e cães farejadores para ajudar o RS

Buenos Aires

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina anunciou na noite desta segunda-feira (6) a oferta de uma lista de equipamentos e pessoal técnico para ajudar na resposta às históricas inundações no Rio Grande do Sul, estado na fronteira com o país.

Moradores empurram barco em meio a zona alagada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Nelson Almeida/AFP

Foram disponibilizados pela chancelaria e pelas pastas da Segurança e da Defesa uma brigada de 20 militares e cães da Polícia Federal argentina, além de especialistas em logística da equipe de assistência humanitária do Estado, a chamada Comissão de Capacetes Brancos.

Também compõem essa lista um avião para transporte de pessoas ou cargas, três helicópteros para retirada de pessoas de áreas atingidas, uma equipe móvel de saúde, mergulhadores táticos da Marinha local, engenheiros de barco e caixas com pastilhas para purificar água.

Dicas do Editor Receba no seu email a seleção de notícias feita pelo diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila Carregando...

A diplomacia argentina também prestou solidariedade às vítimas dessa tragédia, que tem ocupado a primeira página nos sites dos principais jornais locais por sua dimensão.

Não alinhados ideologicamente, os presidentes Lula (PT) e Javier Milei, trocaram farpas antes da eleição do argentino para a Casa Rosada, ainda que suas diplomacias tenham depois tentado colocar panos quentes na situação.

Ainda assim, a agenda bilateral econômica Brasil-Argentina e também as cooperações entre ambos os países seguiram em ritmo considerado normal pelos envolvidos nessas áreas.

Já nos dias iniciais da tragédia no Rio Grande do Sul, a chancelaria comandada por Diana Mondino expressou solidariedade ao Brasil e "as mais sinceras condolências aos familiares das vítimas".

Além disso, colocou-se à disposição das autoridades brasileiras para ajuda imediata e oferecimento de itens necessários para dar assistência aos milhares de afetados.

Também a diplomacia do Uruguai, no último sábado (4), anunciou o envio de um avião de sua Força Aérea para ajudar nos esforços de resgate e transporte no estado.