Cidade de São Paulo pode ter os dias mais frios do ano neste fim de semana

São Paulo

A capital deverá ter os dias mais frios do ano neste fim de semana, quando uma frente fria associada a uma massa de ar polar poderá chegar com força ao estado de São Paulo.

De acordo com a Climatempo, a mínima neste sábado (25) deverá ficar em torno de 14ºC (com máxima de 20ºC) no município.

Mulher se protege do frio e da chuva na avenida Paulista; fim de semana terá virada do tempo na cidade de São Paulo - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

No domingo (26), a previsão aponta que a temperatura pode cair a 13ºC e atingir, no máximo, 17ºC.

Conforme a agência, pela medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte paulistana, a menor temperatura de 2024 até agora foi de 14,2°C, em 19 de abril.

A tendência é de chuva nos dois dias. Entretanto, ela poderá ocorrer com mais intensidade no domingo, com risco para alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, queda de árvores e deslizamentos de terra em áreas de risco, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

A queda na temperatura prevista para o fim de semana vai proporcionar uma mudança brusca para os paulistanos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta sexta-feira (24) os termômetros devem oscilar entre 19ºC e 31ºC —pode chover à tarde.

Em nota, Thomaz Garcia, meteorologista do CGE, afirma que o bloqueio atmosférico (massa de ar seco), que persiste sobre o estado há mais de um mês, provocando predomínio de sol, ausência de chuva significativa e temperaturas muito acima da média, vai perder força e dar permitir o avanço de uma frente fria acompanhada de forte massa de ar de origem polar.

A queda na temperatura no último fim de semana de maio contrasta com o calorão enfrentado durante boa parte do mês.

Com 32,8ºC, a capital paulista registrou no domingo (5) o dia mais quente para maio, ao menos desde 1943, quando começaram as medições regulares do Inmet no Mirante de Santana.

Segundo o CGE, o mês deve terminar como o mais quente para maio desde 2004, quando o órgão municipal iniciou as medições de temperatura na cidade.

Até quarta-feira (22), o mês havia registrado temperatura máxima média de 28,8°C, ou seja, 5,3°C acima da média, que é de 23,5°C.