É falso que Luciano Hang tenha mais aeronaves atuando no RS do que a FAB

Não é verdade que o empresário Luciano Hang tenha frota de aeronaves igual ou superior à da FAB (Força Aérea Brasileira) atuando no Rio Grande do Sul. Segundo post publicado em 4 de maio, o dono das lojas Havan disponibilizou dois helicópteros desde o dia 2. De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência da República, nesta mesma data, a FAB atuava com nove aeronaves empregadas por meio da Operação Taquari II.

A FAB disponibilizou, até a última atualização, em 6 de maio, 12 aeronaves e 90 viaturas para a operação. A ação envolve mais de 1,3 mil militares e resgatou 405 pessoas e oito animais de estimação. No total, a Operação Taquari II, que conta também com Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Receita Federal, tem 42 aeronaves atuando no estado.

Reprodução de imagem do perfil do Instagram da Força Aérea Brasileira mostra aeronave atuando na tragédia no Sul do país - Instagram/@fab_oficial/Instagram

Desde o início, como verificado pelo Comprova, a ação do governo tem mais veículos em operação do que Hang. Na noite de 30 de abril, 626 militares, 12 embarcações, 5 helicópteros e 45 viaturas já estavam atuando no local, segundo boletim do Ministério da Defesa.

A Havan confirmou ter duas aeronaves envolvidas nos resgates. Até a manhã de 6 de maio, foram realizados mais de 300 pousos e decolagens, sendo transportados 23 pacientes para hemodiálise e 12 médicos para atendimentos. Os helicópteros também já transportaram alimentos e água, e deram apoio no transporte de tropas da polícia e dos bombeiros.

