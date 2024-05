Governo federal não patrocinou show de Madonna no Rio de Janeiro

São Paulo

O governo federal não patrocinou o show da cantora Madonna no Rio de Janeiro, diferentemente do que afirmam posts nas redes sociais. As publicações criam a falsa narrativa de que a União teria priorizado o investimento no evento em detrimento do socorro à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

O show da turnê "Celebration", na praia de Copacabana, no último sábado, custou cerca de R$ 60 milhões. Desse valor, R$ 40 milhões foram pagos pelo banco Itaú e outros patrocinadores, como Heineken e Deezer. O governo fluminense e a prefeitura carioca pagaram, cada um, R$ 10 milhões. A União não bancou nada.

A cantora Madonna durante o show de encerramento da turnê "Celebration", realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Adriano Vizoni - 04.mai.2024/Folhapress

Em comunicado publicado no domingo, o governo federal lamenta a mentira. "Esta fabricação de notícia falsa não é apenas irresponsável, mas perigosa, principalmente quando desvia a atenção de questões críticas, como a tragédia em curso no Rio Grande do Sul", diz a nota.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também negou o conteúdo dos posts. "Eu nao consigo entender como um momento como esse, que a gente está trabalhando para salvar vidas, tem gente que se dedica a produzir mentiras", ele escreveu em suas redes sociais.

Até esta segunda-feira, haviam sido confirmadas 83 mortes em decorrência das tempestades no sul do país. No total, mais de R$ 833 milhões já foram destinados pelo governo federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Social, para auxiliar as vítimas do desastre.