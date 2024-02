Jet ski usado por indígena em foto não pertence à Funai

São Paulo

É enganoso que um influenciador indígena tenha posado para foto com jet ski da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), diferentemente do que afirmam posts nas redes sociais. Segundo a organização, "o jet ski não pertence à Funai, bem como não foi comprado com recursos da mesma". O homem que aparece nas imagens é o ativista Kauri Waiãpi, mais conhecido como Daldeia, 29. Ele produz conteúdos satíricos nas redes desde 2021.

Postagens feitas no X e verificadas pelo Comprova retiram de contexto uma fotografia em que Daldeia e três mulheres aparecem em um jet ski com a logomarca da Funai. O influenciador é conhecido por utilizar o humor para conscientizar a sociedade sobre pautas indígenas. Em seu Instagram, Kauri Waiãpi fez uma piada afirmando que o passeio na moto aquática havia sido "patrocinado" pela instituição pública. A reportagem tentou verificar se a logomarca da Funai foi colocada digitalmente ou se era um adesivo, mas não conseguiu chegar a uma conclusão sobre isso. Também tentou contato com Daldeia, que não respondeu até a publicação desse texto.

Daldeia acumula mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, YouTube e Instagram, nos quais compartilha conteúdos relacionados à sua rotina e cultura. Além da publicação sobre o jet ski, o influenciador também tem vídeos provocativos sobre compras de luxo e passeios que realiza com o "Bolsa Funai", o que também é uma brincadeira, já que a bolsa não existe. Frequentemente, ele utiliza em suas peças de humor a logomarca do órgão para ironizar preconceitos e ataques aos direitos de comunidades indígenas.

Em 2023, a Agência Lupa publicou um material sobre grupos da extrema direita que distorcem conteúdos irônicos feitos por influenciadores indígenas, como Daldeia, para atacá-los com mentiras de que "mordomias" são financiadas com dinheiro público.

