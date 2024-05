Entenda a devastação das enchentes no RS em infográficos

São Paulo

A dimensão das enchentes históricas provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul é intangível. Mapas e reportagens podem dar alguma ideia do tamanho da devastação, e explicar um evento climático extremo, mesmo que sejam insuficientes para perceber o impacto às vítimas.

Os infográficos a seguir mostram a extensão do alagamento, o caminho das águas, as falhas nos sistemas de contenção, o número de vítimas ao longo do tempo. No território ilustrado, estão histórias de fuga em massa, dos hospitais sem condições de atender pacientes, do soterramento de memórias.

O bairro Mathias Velho, em Canoas (RS), que ficou praticamente inteiro coberto pelas águas das enchentes - Pedro Ladeira - 15.mai.2024/Folhapress

Em números, como já mostrou a Folha, a inundação atingiu ao menos 303 mil edificações residenciais e 801 estabelecimentos de saúde, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Universidade Federal do estado (UFRGS).

Ficaram submersos total ou parcialmente 682 unidades de ensino, 1.347 templos religiosos e 2.601 propriedades agropecuárias, por exemplo. Abaixo, é possível ver a mancha da inundação no território.

Em termos proporcionais, três municípios tiveram mais da metade de seus endereços residenciais invadidos por água ou lama. O pior cenário é o observado em Eldorado do Sul, com 71% dos imóveis inundados de forma total ou parcial. As cidades de Estrela (57%) e Muçum (53%) completam essa lista.

Os mapas a seguir mostram os endereços atingidos:

A tragédia do Rio Grande do Sul é a pior do país já é a pior do país se considerado o número de pessoas que precisaram deixar suas casas, como mostrou análise da Folha.

O estado gaúcho contabilizou 537.380 desalojados neste sábado (11), o maior número já registrado no país, de acordo com o Atlas Digital de Desastres no Brasil, que tem dados consolidados até 2022, e informações preliminares do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2iD) para 2023.

É o que mostram os gráficos a seguir:

Em Porto Alegre, a situação é particularmente dramática porque o relevo e a hidrografia da região metropolitana dificultam o escoamento da água. Essa característica retarda uma solução mesmo sem novas chuvas —e elas se repetiram dias depois dos primeiros temporais.

O escoamento da água depende também da baixa da maré e deve causar problemas em Rio Grande, onde fica o delta que dá vazão à lagoa dos Patos, à qual o Guaíba é interligado. Toda a água acumulada na lagoa precisa passar por lá para alcançar o oceano. Com novas chuvas e a maré em alta, a solução pode demorar.

Abaixo, é possível ver como o relevo ao redor da capital e a conexão dos lagos afeta o escoamento da água.

Isso ocorreu apesar de Porto Alegre contar com um sofisticado sistema de prevenção contra inundações. São 68 km de diques de terra; 2,65 km de muro na avenida Mauá, no centro da cidade; 14 comportas e diversas casas de bomba espalhadas pelo município.

Esta reportagem mostra o que funcionou e o que falhou no sistema. No infográfico abaixo, é possível ver como algumas barreiras coincidem com o traçado das ruas da cidade.

Toda a bacia hidrográfica do Guaíba foi afetada. Os sete principais rios do estado tiveram cheias para além do nível que já são considerados inundados.

O Taquari, no município de Estrela, foi o que apresentou a maior cheia em números absolutos —considera-se que está inundado quando atinge 19 metros. No dia 2 deste mês, chegou a 33,66 metros, volume que representa cerca de 70% a mais que a cota de inundação da região.

Segundo o SGB (Serviço Geológico do Brasil), o Taquari teve a maior cheia em 150 anos. O infográfico abaixo dá uma dimensão desses transbordamentos: