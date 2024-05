Imagens de satélite mostram avanço das enchentes no RS

São Paulo

O Ministério da Justiça divulgou nesta quinta-feira (16) imagens de satélite em alta resolução de algumas cidades do Rio Grande do Sul afetas pelas inundações, através do Programa Brasil Mais (Brasil - Meio Ambiente Integrado e Seguro).

As imagens mostram o alcance das enchentes nos municípios da região serrana e do entorno de Porto Alegre e dão noção do tamanho da destruição. As cheias já deixaram mais de 150 mortos e afetam 2,1 milhões de pessoas no estado.

Casa e rua ficam cobertas por lama em Lajeado (RS) após a água baixar - Nelson Almeida - 16.mai.2024/AFP

Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), serão necessários ao menos R$ 19 bilhões para reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes em todo o estado.

A tragédia tem sido comparada ao furacão Katrina, que em 2005 destruiu a região metropolitana de Nova Orleans, na Lousiana (EUA), atingiu outros quatro estados norte-americanos e causou mais de mil mortes.

Profissionais de saúde apontam semelhanças entre as duas tragédias, como falta de prevenção de desastres naturais e inexistência de uma coordenação centralizada de decisões. Colapso nos hospitais, dificuldade de equipes de saúde chegarem aos locais de trabalho e desabastecimento de medicamentos e outros insumos são outras semelhanças apontadas.