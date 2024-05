Lula voltará ao RS com comitiva de ministros neste domingo para acompanhar estragos na região

Brasília

O presidente Lula (PT) vai voltar ao Rio Grande do Sul neste domingo (5) para acompanhar de perto a crise que já provocou a morte de 57 pessoas e alagou diferentes municípios, incluindo a capital, Porto Alegre.



Lula levará uma comitiva de nove ministros, incluindo os titulares da Fazenda, Fernando Haddad, da Saúde, Nísia Trindade, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O presidente deve se reunir novamente com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).

O governador Eduardo Leite (PSDB) cumprimenta o presidente Lula na chegada a Santa Maria (RS), na manhã desta quinta (2) - @EduardoLeite no Twitter

Lula esteve em Santa Maria, na região central do estado, na quinta-feira (2) e retornou para Brasília no mesmo dia. Neste domingo, o presidente deve acompanhar os estragos na região a partir de Porto Alegre, que tem sido tomada pelas águas do Rio Guaíba.

O governo estadual decretou situação de calamidade pública. Cidades como Canoas e São Leopoldo vivem um cenário de caos, com áreas alagadas que só podem ser acessadas por barcos e famílias isoladas à espera de resgate.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, que é gaúcho, dará uma entrevista à imprensa neste sábado (4). Pimenta está em Porto Alegre ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e de outras autoridades federais.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Pimenta afirmou que Lula deve chegar ao estado por volta das 10h30. "[Lula] vem especialmente para se reunir com o governador para ampliar a determinação e o compromisso do governo federal em apoiar o estado neste momento dramático."

As chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram 57 mortos e 67 desaparecidos até às 12h deste sábado, segundo o governo estadual. De acordo com a Defesa Civil, 300 municípios foram afetados pelas enchentes, deixando 9.581 desabrigados e 32.640 desalojados.

Pimenta informou ainda que irão instalar um escritório permanente que funcionará durante o tempo necessário para tratar da situação vivida no estado. De acordo com o ministro, o maior foco no momento são as cidades de Canoas e El Dorado.

"Nesse momento, todo o nosso esforço, todo o nosso foco, essa é a orientação do presidente Lula, é voltado para salvar vidas. O resgate das pessoas que estão ilhadas, das pessoas que precisam ser socorridas".

O ministro reforçou que está em contato e alinhamento com o governador e demais autoridades do estado, e que há 29 helicópteros atuando na região, sendo 19 com apoio do governo federal. Pimenta disse ainda que 10 mil pessoas já foram resgatadas, o longo de 9.749 resgates.

A entrevista foi concedida junto ao ministro do desenvolvimento regional, Waldez Góes, que informou que nos próximos dias pessoas e equipamentos de diversas unidades federativas, serão direcionados ao Rio Grande do Sul para fornecer suporte ao estado.

"O momento exige muita sinergia entre todos os atores. Então temos que usar bem os equipamentos e as forças que estão sendo empregadas. Só as Forças Armadas já são 1.600 homens, e já vieram mais 100 da força nacional, disse.

Pimenta também informou que o general Hertz Pires Nascimento é o responsável por disponibilizar a parte federal nas ações, enquanto a Defesa Civil do Estado comanda a parte operacional de resgate, sob o comando do coronel Luciano Chaves Boeira.

O ministro deu ênfase à soberania da defesa civil estadual no comando das operações, e que o papel do governo federal é dar o suporte necessário. "Nós vamos oferecer os meios e condições, mas não é possível que tenha mais de um comando de para onde vai um helicóptero, uma equipe de resgate".