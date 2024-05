Inscrições para o Enem 2024 começam nesta segunda (27)

São Paulo

As inscrições para o Enem 2024 começam nesta segunda-feira (27). Os candidatos têm até 7 de junho para se inscrever para o exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior do país e em algumas instituições de Portugal, além de programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como Fies, ProUni e Sisu.

Os candidatos devem fazer a inscrição na página do participante.

A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 12 de junho. Estudantes com direito a isenção de taxa tiveram prazo até 26 de abril para solicitar o benefício.

Estudantes chegam para a primeira prova do Enem 2023 na Unip, em São Paulo; as provas de 2024 serão dias 3 e 10 de novembro - Zanone Fraissat - 5.nov.23/Folhapress

O participante que teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada terá a participação no Enem 2024 confirmada após a realização e conclusão da inscrição.

Já o não isento deverá realizar sua inscrição e efetuar o pagamento da taxa no prazo estipulado para ter sua inscrição confirmada após o processamento do pagamento.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2024 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

Assim como nos anos anteriores, o Enem será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal. Os municípios de aplicação estão disponíveis no sistema de inscrição e no Portal do Inep. No momento da inscrição, o estudante precisa indicar onde deseja realizar o exame.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 20 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 13 de janeiro de 2025 no mesmo site.

No total, 4.018.414 pessoas se inscreveram no Enem 2023. Destas, 2.734.100 pessoas (68%) fizeram a prova.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), aumentaram os números de inscritos e participantes da rede pública na prova de 2023 na comparação com o exame de 2022. Os números, no entanto, ainda são baixos.

De 1.792.396 matriculados em 2023, 1.181.081 fizeram a inscrição e 837.622, menos da metade (46,7%), fizeram a prova.

O calendário do Enem 2024