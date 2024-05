Nível do Guaíba sobe e chega a 3,79 m; tendência é de queda

Campinas

O nível da água no lago Guaíba, em Porto Alegre, segue abaixo dos 4 metros nesta quinta-feira (30). Chegou a 3,79 metros às 6h15 no cais Mauá, onde a cota de inundação era de 3 metros. O governo do Rio Grande do Sul mudou, na terça-feira (28), a conta de inundação para 3,69 metros, justificando o uso de um novo equipamento de medição.

Em relação à manhã de quarta-feira (29), houve um aumento de nove centímetros no nível da água, oscilação causada pelas chuvas que ainda persistem no estado. Além disso, as oscilações podem ocorrer, também, devido a entrada de ventos, elevando os níveis do Guaíba temporariamente durante o processo de descida.

Segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a previsão atual indica recessão da cheia, com níveis ainda elevados, mas em declínio lento nos próximos dias.

A capital gaucha vive dias de construção do futuro, após ser atingida por umas das maiores tragédias já ocorridas no país, causada pela inundação do lago Guaíba. (Foto: Bruno Santos/ Folhapress) - Folhapress

Aos poucos, ruas da capital que estavam submersas começam a aparecer. Populares e servidores públicos realizam os primeiros movimentos de limpeza de algumas delas.

Na madrugada de terça foi aberto para o trânsito o terceiro corredor humanitário em Porto Alegre. O corredor é um acesso alternativo à saída da capital. O trecho, de 300 metros, fica na avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e a Freeway, no bairro Sarandi, zona norte da cidade.

A abertura do corredor permite que caminhões que saem da zona norte possam usar a avenida Assis Brasil para deixar a cidade, sem a necessidade de deslocamento até o centro para seguir para o litoral e outros estados.