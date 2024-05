São Paulo terá tempo seco e frio no feriado de Corpus Christi; região sul enfrentará geadas

São Paulo

Depois dos temporais que provocaram uma tragédia no Rio Grande do Sul e da onda de calor que cobriu seis estados do centro-oeste e do sudeste do país, agora é a vez de uma onda de frio tomar conta de toda essa região.

Segundo as previsões dos institutos de meteorologia, uma massa de ar polar entrou em território brasileiro vindo da Argentina e deve deixar o feriado de Corpus Christi gelado.

Na região metropolitana de São Paulo, as simulações atmosféricas mais recentes do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura indicam que os próximos dias serão de tempo seco e sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas, com madrugadas e noites geladas. Existe a probabilidade de recorde de temperatura mínima média do ano.

Pessoas se protegem do frio na avenida Paulista, na capital paulista, que volta a ter uma onda de frio após a sequência de calor - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

Nesta quarta (29), a cidade São Paulo já teve a menor mínima do ano, com 9,8°C de média. Anterior a este valor, a menor mínima do ano havia ocorrido em 19 de abril, com 13,3°C.

Nesta quinta-feira (30), o cenário atmosférico permanece inalterado, segundo o CGE. A madrugada deve ter termômetros ao redor dos 10°C. Nas regiões mais periféricas e distantes do centro expandido da capital paulista, principalmente no extremo da zona sul, como Parelheiros, a temperatura deve ser ainda mais baixa.

O dia deve transcorrer com predomínio de Sol entre poucas nuvens e temperatura máxima não superando os 17°C, com percentuais mínimos de umidade do ar próximos aos 62%.

Na sexta-feira (31), o ar frio segue atuando com mais uma madrugada gelada e termômetros em torno dos 11°C, com presença de nevoeiro nas primeiras horas. Mesmo com a presença do sol ao longo do dia, a sensação será de frio. A máxima não passa dos 19°C.

No sábado (1º), a mínima ficará na casa dos 12°C e a máxima pode chegar aos 23°C, devido ao sol entre as muitas nuvens. O nevoeiro deve aparecer novamente nas primeiras horas do dia, assim como no domingo, que deve ter temperaturas entre 14°C e 25°C.

Para amenizar esse frio, os governos municipal e estadual começam ações para atender os moradores em situação de rua quando as temperaturas ficam muito baixas.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a mínima nesta quinta-feira será de apenas 4°C, subindo para 5°C, 7°C e 9°C até domingo.

O frio também será sentido em todo o estado do Mato Grosso do Sul, sul de Minas e até o Rio de Janeiro. Campo Grande (MS), por exemplo, terá mínima de 11°C e máxima de 24°C nesta quinta. Nos dias seguintes, as temperaturas vão subir gradativamente e até fazer calor no domingo, mas as manhãs continuarão frias.

Já o Rio de Janeiro terá temperaturas levemente mais altas, mas ainda assim frio para os cariocas. As mínimas variarão entre 16°C e 18°C e as máximas, entre 25°C e 31°C.

Região Sul enfrentará geada nas serras gaúcha e catarinense

Sem previsão de chuva, a região Sul do país terá temperaturas ainda mais baixas no feriado, com expectativa de ficar entre 3°C e 6°C até sábado. O estado que mais sofrerá é Santa Catarina, que terá praticamente todo seu território coberto pela massa de ar com possibilidade de geadas, principalmente na serra, onde as mínimas podem ficar negativas.

O Paraná também terá dias muito frios, com mínimas entre 8°C e 12°C e máximas entre 17°C e 24°C. O tempo ficará aberto, com poucas nuvens.

No Rio Grande do Sul, a região serrana também deverá ter geada e temperaturas de menos de 3°C, mas a capital Porto Alegre terá mínima de 11°C quinta e sexta, 13°C no sábado e 15°C no domingo. As máximas passarão de 17°C quinta a 24°C domingo.