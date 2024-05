Polícia Civil de MG investiga fala de pastor sobre beijo na boca da filha

Recife

O pastor Lucinho Barreto, integrante da Igreja Batista da Lagoinha, afirmou durante um culto que beijou a boca da própria filha.

A declaração foi dada no dia 15 de abril em cerimônia transmitida pelo YouTube, mas o vídeo viralizou apenas nesta semana.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que "os fatos estão sendo apurados pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em Belo Horizonte". A corporação, contudo, não deu detalhes sobre a investigação.

As imagens foram feitas dentro de um templo em Belo Horizonte. O pastor falava sobre a criação dos filhos, que a função de um pai é valorizar os filhos.

O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha - Reprodução/YouTube

"Peguei minha filha um dia, dei beijo nela e falei que amava ela. Ela passava, eu falava: ‘Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego’. Ela falava: ‘Credo, pai, você já é da mamãe’. Aí, dava beijo nela. Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse: ‘Que isso, pai?’ Eu falei assim: ‘Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei'", afirmou Lucinho.

O pastor ainda disse que a filha tem uma relação "muito forte" com ele.

"Ela me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui."

Após a repercussão da fala, a filha do pastor, Emily, defendeu o pai nas redes sociais (veja abaixo). Ela disse que não sofreu abuso e que as afirmações foram tiradas de contexto e definiu o pai como "um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa".

"Cortaram e fizeram loucuras com o trecho. Meu pai nunca me beijou de língua, nunca fez nada comigo. No máximo selinho de pai, mãe", disse.