Polícia Civil de SP prende suspeitos de aplicar golpe em rede de hotéis

São Paulo

A Polícia Civil dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Ceará realizaram em conjunto uma operação que prendeu dois homens investigados por aplicar golpes em uma rede internacional de hotéis de luxo. O prejuízo causado à empresa passa de R$ 612 mil, segundo a polícia. O nome da rede não foi divulgado.

A operação foi realizada na última quarta-feira (22) nos municípios de Vila Velha (ES), Eusébio (CE) e São Paulo, após as autoridades terem identificado quatro suspeitos de envolvimento no golpe. Além dos dois mandados de prisão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

O golpe aplicado consistia na alteração do domicílio bancário da rede hoteleira junto a uma operadora de cartões de crédito e débito. Após a mudança, os golpistas transferiram a quantia de R$ 612,2 mil para uma conta preparada para receber o desvio.

Operação contra grupo que aplicou golpe em rede de hotéis apreendeu dinheiro em espécie, relógios de luxo, notebooks, celulares, cartões bancários e automóveis - Divulgação/Polícia Civil do ES

Os presos são suspeitos de estelionato e associação criminosa.

Um dos suspeitos, preso em Vila Velha tem 35 anos e é considerado um dos líderes da associação criminosa. A prisão ocorreu no momento em que ele chegava em casa, em um prédio de luxo na orla do bairro Itaparica, com R$ 10 mil e US$ 8 mil (aproximadamente R$ 41,6 mil) em espécie em um bolso da bermuda. A outra prisão foi realizada em Eusébio.

Além do dinheiro, foram apreendidos nove relógios de luxo (três da marca Rolex), joias de ouro e prata avaliadas em R$ 11 mil, celulares, notebooks e dois veículos —um deles da marca Range Rover, avaliado em R$ 480 mil.

A operação foi conduzida por policiais da 1ª Delegacia DCCiber, que investiga fraudes financeiras praticadas por meios eletrônicos. As buscas e prisões foram efetuadas com participação de policiais civis do Ceará e da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de Vila Velha.