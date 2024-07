Manobra de Milton Leite contra greve de ônibus em SP alivia Nunes em ano de eleição

São Paulo

"Quando tem crise, eles me chamam para mediar", repetia Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, na noite desta terça-feira (2), após a suspensão da greve de motoristas e cobradores de ônibus que havia sido convocada para esta quarta (3).

A paralisação já estava definida pela categoria quando Leite, a pedido do prefeito Ricardo Nunes (MDB), chamou os sindicalistas para reuniões na sede da Câmara.

Nunes nega que tenha convocado Milton Leite. "É um assunto entre o sindicato das empresas e o dos trabalhadores", afirmou o prefeito na manhã desta quarta. Segundo ele, a administração municipal remunera as empresas pelo serviço prestado, mas não tem ingerência sobre a relação delas com os funcionários. Para Nunes, o presidente da Câmara foi apenas um interlocutor entre as partes na negociação.

Antes da reunião com Leite, os trabalhadores estavam firmes na proposta de paralisação. "Vamos para a greve, não tem mais saída", havia dito o presidente do Sindmotoristas, Edivaldo Santiago, sendo ovacionado pelos trabalhadores.

O presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite - Danilo Verpa - 2.mai.2024/Folhapress

Os dirigentes começaram a chegar na Câmara por volta das 20h. Primeiro, Leite se reuniu com representantes do Sindmotoristas, que representa a categoria. Depois, o presidente da Casa ouviu a SPUrbanuss, o sindicato patronal.

Foram quase duas horas de reuniões, o que deixou Nunes ansioso.

Às vésperas do início da campanha eleitoral, o prefeito temia o desgaste com a paralisação de um serviço que atende cerca de 7 milhões de passageiros.

Dando a greve como certa, a assessoria de Nunes já havia agendado uma entrevista do prefeito à imprensa para as 6h desta quarta, na qual falaria sobre possíveis transtornos causados pela greve. Além disso, o rodízio de veículos foi suspenso na capital.

À medida que o fim da noite se aproximava e a greve continuava de pé, o prefeito teria dito aos mais próximos que dificilmente escaparia desta vez. No começo de junho, após um encontro semelhante forjado por Leite, o sindicato já havia desistido de uma paralisação.

Já era mais de 22h30 quando a greve foi enfim cancelada, e Nunes soltou um "ufa".

"O diálogo e consequentemente a suspensão da greve demonstram respeito à população que depende do transporte público", afirmou o prefeito à Folha, após o desfecho.

Pelo acordo costurado na Câmara, a categoria terá reajuste salarial de 3,6%, retroativo a 1º de maio. O índice deverá subir em setembro, a partir do Salariômetro da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), e estima-se que fique próximo de 5%, também retroativo.

O vale-refeição passará para R$ 35,50 e não será mais descontado do holerite, de acordo com a assessoria do sindicato. Também ficou acertado que a jornada de trabalho será de 6h30 trabalhadas e 30 minutos de descanso remunerado, uma das principais reivindicações dos trabalhadores.

Leite anunciou o acordo com ares de vitória e desabafo. "A gente precisa ter paz, batem muito em mim", falou o chefe do Legislativo. "As três partes estão satisfeitas. Funcionários, patrões e o prefeito", acrescentou.

Nunes não é o primeiro chefe do Executivo paulistano a pedir ajuda a Leite em meio a ameaças de greve por cobradores e motoristas. O presidente da Câmara gosta de recordar que João Doria, prefeito de São Paulo em 2017 e 2018 pelo PSDB, também o acionou para negociar com a categoria e evitar a interrupção dos serviços.

Vereador paulistano desde 1997, Leite foi arrolado como testemunha em investigação sobre a ligação de empresas de ônibus com a facção criminosa PCC, a Operação Fim da Linha.

Desde o começo da sua carreira na Câmara ele conta com o apoio de perueiros e se diz entusiasta do setor de transportes. E justifica sua relação afinada com os empresários do segmento por ter sido o autor da lei que possibilitou a legalização das cooperativas de ônibus.

Foi a partir de cooperativas de transporte alternativo que nasceram as empresas Transwolff e UPBus, acusadas pela Fim da Linha de terem sido usadas para lavar dinheiro do tráfico.

Leite já confirmou sua relação com Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, dono da Transwolff —e que chegou a ser preso em abril deste ano acusado de lavar dinheiro para o crime organizado. Em junho, Pandora conseguiu um habeas corpus e foi solto.

Em 2006, o Ministério Público abriu procedimento para investigar o contrato entre uma empreiteira de Leite, a Lisergo, e a Cooperpam, que mais tarde se fundiu à Transwolff —Pacheco era o dirigente das duas empresas de ônibus. O caso foi arquivado. Na ocasião, Leite afirmou que o contrato era legal.

Colaborou Leonardo Fuhrmann