Chuva forte deixa região sul do RS em alerta para risco de novas inundações

O alerta de chuvas a partir desta quarta-feira (22) até o fim de semana colocou moradores de cidades do sul do Rio Grande do Sul em alerta.

A região deve ter precipitações volumosas, com previsão entre 80 mm a 130 mm de acordo com a Defesa Civil do RS, podendo chegar a 150 mm em alguns locais. O pico de intensidade deve ocorrer até esta quinta-feira (23).

Chuva forte e fluxo da água que desce a lagoa dos Patos causou alagamentos na Colônia Z3, em Pelotas - Gustavo Vara/Prefeitura de Pelotas/Divulgação

Segundo a equipe de meteorologistas da Ufpel (Universidade Federal de Pelotas), os alagamentos devem aumentar novamente em decorrência das chuvas e da água que vem da lagoa dos Patos, empurrada pelo vento nordeste.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), disse em transmissão pelas redes sociais nesta manhã que os níveis são "altos, mas estáveis".

Entre 9h e 10h, o nível da lagoa dos Patos em Pelotas caiu de 2,53 metros para 2,51 metros. No canal São Gonçalo, que liga a lagoa dos Patos à lagoa Mirim, o nível se mantém em 2,83 metros desde às 6h.

A região central de Pelotas teve chuva em torno de 10 mm na madrugada, mas o alerta para uma nova alta se mantém. Para esta quarta, a previsão para a cidade é de dia nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

"Choveu muito na região, e isso tudo afeta aqui, porque todos os mananciais e rios da região fazem parte da bacia do São Gonçalo", disse Paula. "Isso faz com que os níveis possam subir".

A região sul também recebe a água do lago Guaíba, que na terça (21) ficou abaixo de 4 metros pela primeira desde o dia 3 de maio em Porto Alegre, e baixou para 3,91 metros às 10h15 de quarta.

Vento e precipitação colocam Pelotas e cidades da região sul em alerta - Gustavo Vara/Prefeitura de Pelotas/Divulgação

Em Rio Grande, o nível da lagoa dos Patos às 11h30 desta quarta-feira era de 2,41 metros, 20 centímetros a mais do que o registrado às 8h e 51 centímetros acima do nível do cais. Antes disso, o índice estava estável, oscilando alguns centímetros.

A cidade registrou o retorno do alagamento, bloqueando novamente os arredores do mercado público e diferentes vias da cidade. Ao todo, 618 pessoas estão em nove abrigos abertos, e há mais sete preparados para atendimento. As aulas da rede municipal seguem suspensas até 29 de maio.

Em São Lourenço do Sul, ao norte de Pelotas e Rio Grande, o nível da lagoa dos Patos chegou 2,67 metros às 6h, subindo e descendo poucos centímetros ao longo da manhã, e atingindo 2,58 metros ao meio dia.

A região está sob alerta do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) desde a segunda-feira (20). O governador Eduardo Leite e a defesa civil pediram precaução, e a retirada de moradores de áreas de risco com antecedência.