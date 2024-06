Avião bimotor tem pane e faz pouso de nariz em Sorocaba (SP); veja vídeo

Aeroin

Um avião bimotor turboélice precisou fazer um pouso de emergência nesta quarta-feira (12) no Aeroporto de Sorocaba, após o trem de pouso não descer.

O incidente envolveu um Aero (Twin) Commander AC900/690D, um dos turboélices com design mais distinto, tendo asa alta e trem de pouso principal na carenagem dos motores.

De matrícula PT-WLD, este Twin Commander teve problemas no trem de pouso de nariz nesta manhã e fez uma passagem baixa no Aeroporto de Sorocaba para conferência de trem.

Avião bimotor tem pane e faz pouso de nariz em Sorocaba - Reprodução/Aeroin

Logo depois, com a confirmação de que o trem de nariz não baixou, o piloto seguiu para o pouso, feito com grande perícia e com grande ângulo de ataque, a fim de retardar o contato da frente da aeronave com o solo.

No final, a aeronave arrastou o nariz pela pista, mas o piloto ainda manteve o controle dela, inclusive saindo pela pista de táxi e liberando a pista: