Avião de pequeno porte cai na rodovia Régis Bittencourt em SP e deixa dois feridos

São Paulo

Um avião monomotor ocupado por dois homens caiu na manhã deste sábado (8) na rodovia Régis Bittencourt, na cidade de Juquitiba, em São Paulo. Duas pessoas ficaram feridas, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O acidente ocorreu por volta das 10h30, no km 326, sentido norte. A rodovia precisou ficar interditada e houve congestionamento de cerca de dois quilômetros, segundo a PRF.

A aeronave era ocupada por um instrutor e um aluno. Ela saiu do aeroclube de Itanhaém, no litoral sul de SP, com destino a Sorocaba, no interior do estado, e retornaria para a cidade da Baixada Santista.

Avião no acostamento da rodovia Régis Bittencourt - Divulgação/PRF

Não há informações sobre a causa do acidente. Ainda segundo a PRF, um dos homens teve ferimentos leves e, o outro, moderados.

A PRF, o Corpo de Bombeiros, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendem a ocorrência.

De acordo com os bombeiros, apenas um dos ocupantes da aeronave precisou de atendimento. Segundo a corporação, houve um pouso de emergência na rodovia. A aeronave ficou praticamente intacta e sem vazamento de combustível.

PRF interditou a rodovia durante atendimento da ocorrência - Divulgação/PRF

Segundo a Anac (Agência Nacional da Aviação Civil), o monomotor é operado pela CIAC Aeroclube de Itanhaém, é um modelo Cessna Aircraft fabricado em 1978, com capacidade para duas pessoas e está registrado para instrução privada.

A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foram acionados para a investigação.

A identidade dos ocupantes não foi divulgada.

OUTRO CASO

Um avião de pequeno porte caiu na cidade Sorriso, no Mato Grosso, na manhã desta sexta-feira (7), causando duas mortes, de acordo com a Polícia Militar.

As vítimas eram o piloto e um passageiro, segundo a corporação. O avião pegou fogo após a queda e as vítimas morreram carbonizadas.

De acordo com a PM, o avião teria caído cerca de 10 minutos depois de decolar de uma fazenda na região.

Ainda não se sabe as causas da queda do avião. A aeronave, matrícula PP-DUN, é da fabricante Piper Aircraft, 2012, modelo PA-46-500TP, com capacidade para seis pessoas, sendo cinco passageiros e o piloto. Ela tem licença para serviços aéreos privados, sem permissão para táxi aéreo.