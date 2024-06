Obra de contenção cria 'asas' no morro Dois Irmãos, ícone da zona sul do Rio

Rio de Janeiro

Uma obra de contenção na encosta no morro Dois Irmãos criou "asas" no maciço que é um dos ícones da paisagem da zona sul do Rio de Janeiro, cenário tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

A intervenção, feita pela gestão Cláudio Castro (PL), custou R$ 130 milhões e visa impedir a queda de rochas em moradias na Rocinha. Ela foi feita com dispensa de licenciamento ambiental, sem comunicação formal ao instituto do patrimônio e por um órgão que não atua habitualmente com esse tipo de serviço.

Vista do morro Dois Irmãos a partir da lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro; obra de contenção de encostas feita para proteger moradias da Rocinha causa impacto visual - Eduardo Anizelli/Folhapress

Até a própria necessidade da intervenção é colocada em dúvida. A Geo-Rio, fundação municipal que costuma fazer serviços do tipo, afirmou que realizou investimentos de menor monta e considera que o local "teve os risco mitigados e encontra-se seguro".

Em nota, a Cehab (Companhia Estadual de Habitação), responsável pela obra, afirmou que "os serviços de contenção foram planejados para evitar que tragédias causadas por desastres naturais ocorram e coloquem a população em risco".

"Após um laudo técnico da Defesa Civil em 2022, quando já ocorriam deslizamento de pedras sobre a comunidade e que apontava sérios riscos aos moradores, foi iniciado o estudo de projeto básico para execução da obra", afirmou o órgão, em nota.

A obra consiste na instalação de 29 barreiras dinâmicas compostas por uma tela metálica sustentada por hastes presas na rocha. Elas somam 2,3 km de extensão e têm de 4 a 8 metros de altura.

As estruturas não são visíveis das praias do Leblon e Ipanema, ponto mais famoso da vista do morro Dois Irmãos. Estão perceptíveis, porém, da Lagoa Rodrigo de Freitas, de São Conrado e da própria Rocinha. Elas geram o efeito de "asas" no morro, a depender do ponto de vista.

Desde 1973, o morro Dois Irmãos é tombado como uma floresta de proteção pelo Iphan. Parecer do órgão federal enviado à Cehab em julho de 2023 afirma que a extensão da intervenção provoca "impacto visual danoso a essa paisagem de excelência".

O Iphan declarou, em nota, que não foi consultado formalmente sobre a obra, mas analisa a intervenção. A Cehab, por sua vez, afirma ter comunicado o órgão federal.

"A fim de conciliar a necessidade urgente de intervenção de contenção e estabilização do maciço com a mitigação dos impactos visuais causados pelas estruturas de contenção, a equipe técnica do Iphan no Rio de Janeiro solicitou apresentação de um estudo de integração paisagística para emitir a autorização definitiva", diz a nota do órgão.

"Até o momento, este projeto de integração paisagística não foi submetido ao instituto, que reitera a necessidade deste para conclusão do processo."

O parecer enviado à Cehab sugere o uso de recursos que privilegie "o uso vegetal, tal como musgo ou jardineiras junto às telas, de maneira que formem um tapete vegetal, tornando os elementos imperceptíveis".

A inclusão de vegetação nas 29 barreiras também alteraria a característica do morro.

"É certo a situação de risco e a necessidade de uma intervenção de contenção é urgente. A intervenção é necessária, embora abranja uma área muito extensa do maciço provocando impacto visual danoso a essa paisagem de excelência."

A instalação das barreiras exigiu o uso de helicópteros, operação na qual um funcionário morreu num acidente no ano passado. O planejamento para a obra começou em 2022 e tem previsão de conclusão em setembro deste ano.

O processo administrativo da obra na Cehab mostra que a primeira fundamentação para sua necessidade foi uma notificação da Defesa Civil municipal sobre o risco de desprendimento de rochas, gerando risco a motoristas que trafegavam na entrada do túnel Zuzu Angel, em São Conrado.

"Até o momento, todos os vários rolamentos de blocos de rocha foram retidos pela canaleta de águas pluviais. Observamos trechos da canaleta em mau estado de conservação, acentuado desplacamento do concreto e revestimento e exposição a armadura oxidada. Recomendamos adequada recuperação e eliminação da patologia estrutural", dizia o relatório de vistoria.

O documento foi endereçado originalmente à Geo-Rio. A fundação municipal da gestão Eduardo Paes (PSD) afirmou, em nota, que já realizava obras de recuperação e desobstrução da canaleta quando o relatório foi enviado.

"O órgão já havia realizado vistoria e constatado a necessidade de intervenções. Foi realizada a limpeza de toda a área da calha de drenagem e recuperou-se 480 metros. Em maio de 2022, as obras foram finalizadas", disse a Geo-Rio, em nota.

"Vale ressaltar que a Geo-Rio realiza diversas intervenções na comunidade da Rocinha. Em 2011, a fundação fez uma barreira dinâmica com investimento de 8 milhões de reais para proteção do emboque do túnel. Com todas essas intervenções, a Geo-Rio entende que o emboque teve os riscos mitigados e encontra-se seguro."

Contudo, a Cehab contratou um estudo no qual identificou risco em toda a encosta sobre a Rocinha. Foi com base neste levantamento que o governo estadual realizou a licitação para as intervenções.

A obra foi realizada sem licenciamento ambiental.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, responsável por conceder autorizações do tipo, afirmou que a área da intervenção não está inserida em unidade de conservação e não tinha cobertura vegetal. Por esse motivo, diz o órgão, houve dispensa do licenciamento.