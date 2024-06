Frente fria despenca temperatura em SP, provoca ressaca no mar e ondas de 3 metros

São Paulo

A passagem de uma frente fria vai despencar as temperaturas neste fim de semana no estado de São Paulo, provocar chuva no litoral e na faixa leste paulista, além de ressaca no mar.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na cidade de São Paulo o declínio de temperaturas deverá começar com a chegada da frente fria no decorrer da tarde deste sábado (29).

Ela se estende no domingo (30), com possibilidade de tempo encoberto e chuviscos ocasionais.

Homem em abrigo montado pela Defesa Civil na estação Dom Pedro 2º do metrô; local voltará a ser usado para acolher moradores de rua a partir deste domingo (30), por causa do frio - Rubens Cavallari/Rubens Cavallari - 14.jul.23/Folhapress

A previsão aponta que neste sábado a temperatura deve oscilar entre 15°C e 23°C. No domingo (30), tende a ficar entre 13°C e 16°C, ou seja, por causa da pequena diferença entre a mínima e a máxima, deverá fazer frio o dia todo.

Mas é entre o fim da madrugada e o início da manhã de segunda-feira (1º) que o paulistano precisará tirar roupas mais pesadas do armário, pois a mínima prevista é de 11ºC.

Por causa da previsão, a Prefeitura de São Paulo retoma neste sábado a Operação Baixas Temperaturas, acionada sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 13°C ou menos.

Uma das ações é a montagem de dez tendas, que funcionam das 18h à 0h, onde são distribuídos alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água. Além disso, são fornecidos cobertores e feitos os encaminhamentos para serviços de acolhimento da rede socioassistencial.

Entre domingo e segunda, a estação Dom Pedro 2º, do metrô, será transformada em abrigo para moradores de rua. Segundo a Defesa Civil estadual, o atendimento começa às 19h e o local fecha às 8h do dia seguinte. O lugar terá colchão, cobertor e comida.

No litoral, a frente fria fez a Marinha emitir um alerta de ressaca no mar na faixa litorânea entre Ilha Comprida (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de direção sudoeste a sul e altura de até 3 metros, entre a madrugada de domingo e a noite de terça-feira (2).

No interior, os termômetros devem chegar na casa dos 7ºC, em Campos do Jordão, na segunda-feira. Neste sábado, a mínima registrada deverá ser de 11ºC e no domingo, de 9ºC.

Para a região do Vale do Ribeira, as mínimas devem ser de 13ºC no domingo e de 12ºC na segunda-feira. Já a região do Vale do Paraíba, segundo a Defesa Civil, deve registrar mínimas de 12ºC no domingo e na segunda-feira.