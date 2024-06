Informe seu CEP e saiba quantas escolas e outros estabelecimentos existem na sua vizinhança

São Paulo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (14) novos dados do Censo Demográfico 2022, destacando as informações do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos.

Usando essas informações, a Folha criou um buscador que indica quais os tipos de edificações existem em cada CEP (código de endereçamento postal), em um total de 931.499.

É importante destacar que um CEP pode contemplar uma ou mais ruas e até cidades inteiras, dependendo do tamanho, como Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. E alguns logradouros podem ter mais de um CEP, como a avenida Sapopemba, a maior de São Paulo, que possui 18 CEPs diferentes, segundo os Correios.

O cadastro, de acordo com o instituto, é um repositório com dados de todos os endereços no território nacional, regularizados ou não.

Maior avenida de São Paulo, a Sapopemba possui 18 CEPs diferentes; buscador da Folha indica os tipos de construções existentes em cada CEP - Rivaldo Gomes - 13.dez.19/Folhapress

Foram considerados logradouros no levantamento: travessa, estrada, travessia, rodovia, via, alameda, passarela, trecho, ruela, estrada municipal, viaduto, estrada estadual, estrada nova e perimetral. Foram excluídos os registros sob termos como rampa, beirada, rancho, fazenda, comunidade, aglomerado e igarapé, entre outros.

Endereços, segundo o IBGE, são domicílios particulares ou coletivos, estabelecimentos religiosos, de saúde, de educação, agropecuários, entre outros, e edificações em construção ou reforma.

Para cada endereço, que é georreferenciado, são informados o nome e o número do logradouro, o CEP, o tipo de imóvel e se ele está, por exemplo, em construção ou reforma.