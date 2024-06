Paulistano terá céu aberto e temperatura próxima a 30°C nesta terça (11)

São Paulo

Promessa de céu limpo e sem nuvens, sol e temperatura próxima de 30°C. O paulistano deverá ter mais um dia de calor e tempo seco nesta terça-feira (11). Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima na capital paulista tende a oscilar entre 27°C e 28°C no período da tarde.

Não há previsão de chuva, ao menos até sexta-feira (14), de acordo com o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

Praça Pôr do Sol, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo; cidade deve ter tempo firme e seco ao menos até sexta-feira (14), sem previsão de chuva - Rubens Cavallari - 26.ago.21/Folhapress

O aumento das temperaturas máximas se deve ao fortalecimento de um centro de alta pressão atmosférica que estabiliza o tempo deste a semana passada.

Há aumento da radiação solar direta incidente à superfície e inversão térmica. A diferença entre as temperaturas mínimas (nas primeiras horas da manhã) e máximas nesta terça, por exemplo, deverá ficar em torno de 10°C.

Nesta segunda (10), em pelo menos 16 cidades paulistas os termômetros marcaram acima dos 30°C —a maior temperatura foi em Valparaíso, no noroeste do estado (a 564 km de São Paulo), com 32°C, conforme o Inmet.

Na capital paulista, a máxima registrada na tarde nesta segunda-feira foi de 27,8°C.

Medições do instituto apontam que o dia mais para o mês foi em 8 de junho de 1992, quando a temperatura de 28,8ºC acabou confirmada na estação meteorológica no Mirante de Santana, na zona norte do município.

Essa é a maior marca ao menos desde 1961, quando os dados da série histórica iniciada em 1943 passaram a ser digitalizados para acesso.

A máxima média esperada para o mês de junho é de 22,9°C, enquanto a mínima média é de 13,4°C, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

O órgão municipal alerta que o tempo seco deve continuar durante toda a semana. A baixa umidade do ar deverá ter percentuais mínimos próximos aos 30% nas horas de maior aquecimento na cidade de São Paulo.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), alguns cuidados devem ser tomados quando a umidade relativa do ar está abaixo de 60%. Consumir mais água, umidificar ambientes com vaporizadores, permanecer em locais protegidos do sol e evitar exercícios físicos ao ar livre estão entre as recomendações de especialistas.