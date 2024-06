Polícia prendeu 17 pessoas durante a Parada LGBTQIA+ de São Paulo

São Paulo

Ações das polícias Civil e Militar durante a Parada LGBTQIA+ no domingo (2) na região central de São Paulo resultaram na prisão de 17 pessoas e na apreensão de celulares e de 179 cartões bancários.

Em uma das ocorrências um homem e duas mulheres foram presos suspeitos de furtar telefones.

Eles estavam na praça Roosevelt quando os agentes viram uma das mulheres entregar celulares para um suspeito, que os escondeu em uma bolsa. Durante a abordagem foram localizados oito aparelhos. Em revista pessoal foram encontrados mais dois objetos. Conforme a polícia, nenhum dos detidos soube explicar a origem dos dez celulares.

Os três foram encaminhados para uma delegacia. Em uma pesquisa, os policiais conseguiram obter o telefone de emergência cadastrado em um dos aparelhos. Ao ligar, uma amiga da dona do celular disse que o aparelho tinha sido furtado na parada.

Máquinas e cartões apreendidos por policiais militares durante a Parada LGBTQIA+ - Divulgação/SSP

Outros dois aparelhos tinham registros de furto, sendo um do mês passado e outro de dezembro. Os demais celulares permaneceram com a polícia à espera de seus donos.

Uma das presas apresentou um documento falso aos policiais. Ela é procurada pela Justiça de Goiás.

O caso foi registrado na Decradi (Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais, Contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância) como furto, receptação e captura de procurado.

Policiais civis ainda prenderam outras cinco pessoas suspeitas de estarem com cinco telefones furtados.

Os suspeitos também não souberam informar a procedência dos objetos. Eles foram levados à Decradi e vão responder por furto.

Em uma terceira ocorrência, policiais da Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) apreenderam 12 celulares e um gás de pimenta. Outras cinco pessoas foram presas.

Uma equipe da Delegacia de Atendimento ao Turista ainda foi responsável por prender um homem por tráfico de drogas durante o evento. Ele estava com dois celulares. Além disso, os agentes prenderam duas mulheres com mais três aparelhos.

Em uma outra frente, policiais militares do 7° batalhão prenderam um homem de 41 anos. Ele estava em posse de 179 cartões bancários que haviam sido furtados durante o evento. O suspeito ainda carregava quatro máquinas de cartões.

O homem e os objetos foram encaminhados para 78° DP (Jardins), onde o caso foi registrado.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Parada LGBTQIA+ registrou queda nos números de furtos e roubos de celulares na comparação com o evento do ano passado. De acordo com balanço da Polícia Civil, foram 273 boletins de ocorrências registrados neste ano contra 378 em 2023.

Os furtos foram as principais ocorrências do evento, sendo registrados 255 casos ao longo do dia. No evento do ano passado, foram 342. "Os roubos também tiveram redução na comparação anual da festa, caindo de 36 ocorrências para 18 registros no domingo".