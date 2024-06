RJ começa a emitir nova carteira de identidade para todas as idades

Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro vai começar nesta terça-feira (2) a emitir a nova carteira de identidade, que substitui o RG (Registro Geral) para pessoas de todas as idades. O novo documento chamado de CIN (Carteira de Identidade Nacional) pode ser retirado em 1ª via de forma gratuita, ou seja, sem a necessidade de pagamento de taxas.

A CIN utiliza o CPF como número único e, assim, visa acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as chances de fraude, já que com o antigo RG era possível obter um número diferente em cada estado.

A emissão do documento começou em janeiro de 2023 de forma escalonada por faixa etária. No estado do Rio, já foram produzidas 659.283 novas carteiras.

Desde 11 de janeiro, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal são obrigados a expedir o novo documento, mas o antigo RG segue válido até 2032.

A nova carteira de identidade que já está sendo emitida em ao menos 14 estados - Divulgação/Governo Federal

Para solicitar a CIN no Rio de Janeiro, é necessário fazer um agendamento prévio para atendimento em um dos postos do Detran-RJ, com dia e hora marcados. A marcação pode ser feita pelo site ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

As vagas são disponibilizadas de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Quando é atingido o total de vagas, o agendamento é encerrado e reaberto no dia seguinte.

Idosos, lactantes, gestantes e pessoas com deficiência, não precisam de agendamento.

Para emitir a nova carteira de identidade, é preciso levar a certidão de nascimento e o número de inscrição no CPF. Quem não tiver CPF pode emitir documento pelo site da Receita Federal ou em unidades conveniadas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e cartórios de Registro Civil.

O presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz ressalta que os mecanismos de segurança implementados no novo documento facilitam a fiscalização e a prevenção de crimes. "A CIN possui um QR Code que possibilita verificar a autenticidade do documento, bem como saber se ele foi furtado, clonado ou extraviado", disse.

Além de elementos gráficos que dificultam a falsificação, a CIN tem um código internacional utilizado em passaportes, chamado MRZ (Zona Legível por Máquina na tradução do inglês), que facilita o uso da identidade como documento de viagem, sendo lido em terminais de autoatendimento nos aeroportos.

A nova carteira de identidade também tem uma versão digital que fica disponível no aplicativo Gov.br.

Com a centralização de dados no CPF, o objetivo é que, no futuro, órgãos tenham acesso simplificado a informações da vida inteira dos brasileiros.

O cadastro mais completo vai facilitar o contato com cidadãos, que passarão a ser avisados sobre serviços úteis de acordo com a fase da vida.

Jovens que estão se formando no ensino médio, por exemplo, serão informados sobre o Enem. Essas notificações personalizadas serão feitas pelo gov.br e estão previstas para começarem no segundo semestre de 2024.

A expectativa do governo é que 70% da população tenha o documento até o fim de 2026. A partir de 2032, a CIN será obrigatória em todo o território nacional.