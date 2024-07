Avião da Latam bate a cauda durante decolagem em Milão e precisa dar meia-volta

Aeroin

Um voo da Latam de Milão para São Paulo teve problemas na decolagem na tarde desta terça-feira (9), na Itália, e precisou dar meia-volta e pousar em emergência. O voo LA-8073, operado pelo Boeing 777-300ER de matrícula PT-MUG, decolou no final da pista do Aeroporto Malpensa (que futuramente se chamará Silvio Berlusconi), batendo a cauda no chão.

Relatos iniciais (não confirmados até o momento) dão conta de que a decolagem tardia teria ocorrido por uma suposta falta de potência nos motores, que não geraram empuxo necessário para sair da pista naquela condição.

Avião da Latam - Bruno Santos - 15.mar.2024/Folhapress

A mídia italiana relata que "destroços" foram encontrados na pista, e uma foto da decolagem do 777 mostra que muita poeira foi levantada, reforçando a teoria de que o avião saiu do chão no final da pista.

Por estar acima do peso máximo de pouso, o jato precisou fazer várias voltas (órbitas) para alijar combustível e reduzir o peso. O pouso foi feito na pista 35R em torno de 1 hora após a decolagem, já que a pista 35L, a qual a aeronave tinha decolado, ainda se encontrava interditada para limpeza e inspeção de segurança.

Imagem mostra rota da aeronave - Reprodução/Aeroin

Após o pouso, o jato foi acompanhado de caminhões dos bombeiros até o portão. Por causa deste incidente, o Aeroporto de Milão ficou parcialmente fechado e os voos partindo estão com atraso próximo de 1 hora.

Entramos em contato com a Latam e a companhia aérea enviou a seguinte nota:

"A Latam informa que o voo LA8073 (Milão-Guarulhos) desta terça-feira (9) precisou retornar ao aeroporto de origem e ser cancelado após o registro de contato entre a parte traseira da aeronave e a pista durante a decolagem", afirmou a companhia.

Ainda segundo a Latam, o desembarque ocorreu em segurança.

"O desembarque ocorreu normalmente em segurança e sem intercorrências. Toda a assistência necessária está sendo oferecida aos passageiros, que serão realocados em outros voos da companhia. A Latam lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que todas as suas decisões visam garantir a segurança de todos", concluiu a nota.