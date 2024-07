Empresário que atirou contra carro é indiciado sob suspeita de dupla tentativa de homicídio

São Paulo

A Polícia Civil de Itapetininga, no interior de São Paulo, concluiu as investigações e indiciou o empresário Adriano Domingues da Costa, filmado atirando contra o carro onde estava um casal na rodovia Castelo Branco, em Boituva, sob suspeita de dupla tentativa de homicídio, porte de arma de fogo com numeração raspada e receptação da pistola usada no crime. A arma era roubada, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O inquérito da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) foi encaminhado à Justiça com pedido de prisão preventiva (sem prazo) de Costa, que deve ser analisado pela Justiça. Procurado, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que o caso tramita em sigilo.

Momento em que homem atira contra o carro em que estava um casal - Reprodução

Luiz Carlos Tucho de Souza e Castro Valsecchi, advogado que defendia o empresário, afirmou na manhã desta quinta-feira (18) que não atua mais no caso e não soube informar se Costa tem outro defensor. Em contato anterior, ele havia afirmado que o então cliente tinha sido perseguido numa rodovia e que, se não tivesse a arma, poderia ter morrido.

O suspeito foi preso em 19 de junho, mas foi solto em 5 de julho.

O crime ocorreu em Boituva, também no interior paulista, em 14 de junho. O empresário foi filmado atirando contra um Chevrolet Tracker após uma colisão seguida de briga de trânsito.

Parte da ação foi registrada em vídeos. Em um deles, Costa desce de um automóvel com uma arma nas mãos. Ele, que está acompanhado por uma mulher, caminha até o lado passageiro do carro em que estava o casal, desfere uma coronhada no vidro e pergunta o que eles querem. Ele e a mulher então retornam para o carro em que estavam.

Um segundo vídeo mostra Costa, já em um outro trecho da estrada, seguindo novamente em direção ao veículo do casal. Nesse instante a mulher está em contato com a central da Polícia Militar e narra o que acontece, sendo orientada pela atendente a não abaixar o vidro. Costa efetua ao menos cinco tiros. Um deles trinca o vidro dianteiro. O automóvel em que o casal estava é blindado.

Após os disparos o homem retorna para o carro em que estava. O vídeo encerra com o automóvel do casal acompanhando o do atirador.

A advogada Náyara Souza, que defende o casal William dos Santos Isidoro, 36, e Gabrielle Martinez Gimenez, 29, que estava no veículo que recebeu os tiros, relatou que Costa bateu no veículo de seus clientes e não parou para resolver a questão de forma amigável.

"Depois de alguns quilômetros eles pararam no acostamento o condutor da Hilux já saiu com arma em punho dando uma coronhada no vidro direito entrou no carro e evadiu-se. Alguns quilômetros mais à frente pararam novamente no acostamento momento em que o condutor da Hilux saiu novamente com a arma em punho gritando e fez os disparos", acrescentou.