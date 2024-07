Ônibus e moto pegam fogo na marginal Pinheiros em SP após acidente

São Paulo

Um ônibus do transporte público e uma motocicleta pegaram fogo na manhã desta quinta-feira (25) na marginal Pinheiros, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, após se envolverem em um acidente.

O piloto e a garupa ficaram feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e precisaram de atendimento médico.

Bombeiros durante combate às chamas em ônibus na marginal Pinheiros - Reprodução/TV Globo

O incêndio teve início depois que a moto bateu na traseira do coletivo e atingiu o motor do ônibus. Rapidamente as chamas se espalharam pelos dois veículos. Os dois ocupante da moto caíram e foram atingidos pelo fogo. O piloto teve fratura na perna e no quadril, e queimadura na perna. A mulher quebrou um braço.

Os passageiros do ônibus conseguiram desembarcar antes de as chamas destruírem o veículo. Nenhum passageiro se feriu.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

A pista expressa e a local ficaram bloqueadas das 7h30 às 8h45. O ônibus foi removido da faixa local para uma baia às 9h54, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para que os bombeiros combatessem as chamas.