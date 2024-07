Motorista de Audi bate em cinco carros no semáforo após perder controle da direção em SP

São Paulo

Um grave acidente deixou seis veículos destruídos na noite deste sábado (13), em Osasco, Grande São Paulo. Quatro pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

O acidente aconteceu por volta das 23h30, na esquina da avenida dos Autonomistas e da rua Dona Primitiva Vianco, na região central do município. A ocorrência foi atendida pela GCM (Guarda Civil Municipal).

De acordo com a Prefeitura de Osasco, os veículos Honda/Fit, Chevrolet/Celta, Hyundai/Tucson, Chevrolet/Montana e Chevrolet/Astra estavam parados no semáforo vermelho. Quando o sinal mudou para verde e eles começavam a se movimentar, foram surpreendidos com um Audi que, segundo a prefeitura, vinha em alta velocidade, perdeu o controle, bateu na mureta que divide as vias e colidiu de frente com os cinco veículos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, e quatro vítimas foram socorridas: a condutora do Audi e uma passageira, além do casal do veículo Montana. Os quatro foram levados para o Hospital Antônio Giglio e, posteriormente, o casal foi transferido ao Hospital Regional (da rede estadual). As duas ocupantes do Audi passaram por exames e tiveram alta, de acordo com a prefeitura.

Região onde aconteceu o acidente em Osasco - Reprodução/Google Street View

"Na unidade de saúde, a autora confessou ter ingerido bebida alcoólica. A autoridade policial encaminhou a mulher ao IML para realizar o exame clínico de embriaguez, que está sob análise", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O condutor do veículo Montana recusou atendimento médico e foi embora. Sua esposa sofreu ferimentos leves e foi liberada. Até o final da apresentação da ocorrência o homem não havia sido localizado.

Nos demais veículos não houve vítimas.

Foi requisitada perícia no local. O caso foi registrado como colisão, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 5º DP de Osasco.

Não foi informado se a motorista apresentou defesa.