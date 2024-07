Saiba quais cidades do estado de São Paulo têm cracolândia

Em levantamento realizado a pedido da Folha via Lei de Acesso à Informação, a SSP/SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) catalogou todos os pontos com concentração de dependentes químicos, as conhecidas cracolândias, nos municípios do estado de São Paulo.

Para a pesquisa, a SSP/SP considerou como cracolândia os locais onde foram observados 15 usuários de entorpecentes, por no mínimo três dias. Como algumas cidades não apresentavam tal quantidade de indivíduos em um local específico, a secretaria considerou no levantamento quando o número de usuários espalhados pela cidade somava mais de 30.

O maior fluxo de usuários de drogas está na rua dos Protestantes, no centro de São Paulo, que possui 72 cracolândias espalhadas pelos bairros; no interior do estado, outras 44 cidades possuem aglomerações - Danilo Verpa - 20.jun.24/Folhapress

A pesquisa foi realizada nos primeiros meses de 2023, quando a pasta encontrou 45 cidades com registro de dependentes químicos aglomerados consumindo drogas, incluindo a capital.

Confira abaixo se a sua cidade possui —e quantas— cracolândias. Se ela não aparecer na pesquisa significa que a SSP não identificou fluxo no período analisado.