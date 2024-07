São Paulo terá início de manhã gelado, mas temperatura volta a subir à tarde nesta terça (2)

São Paulo

Quem sai cedo de casa deve se preparar para tirar o casaco colocado pela manhã ao longo do dia. É que após dois dias frios, a temperatura deve voltar a subir na cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (2).

O "efeito cebola", quando a temperatura esquenta com o passar das horas e você vai tirando as roupas de frio que vestiu pela manhã, ocorre pelo afastamento da massa de ar polar que derrubou os termômetros no domingo (30) e na segunda (1º).

Homem enche garrafa de água no centro de São Paulo; umidade relativa do ar deverá voltar a cair na capital paulista - Ronny Santos/Ronny Santos - 16.nov.23/Folhapress

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve oscilar entre 12°C e 25°C nesta terça-feira na capital paulista. O dia ainda será marcado por muitas nuvens.

O índice da manhã é o mesmo registrado pelo órgão federal nesta segunda-feira na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte do município.

A diferença está na previsão para o período da tarde, já que a maior temperatura medida nesta segunda à tarde foi de 16,7°C, ou seja a máxima de um dia para o outro deve subir mais de 8°C.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o frio diminui gradativamente nas próximas tardes e as simulações atmosféricas indicam tempo seco e sem previsão de chuva pelo menos até o fim da primeira quinzena do mês.

Nesta terça, a umidade relativa do ar deverá ficar em torno de 45% na média da cidade e poderá cair para 40% na quarta-feira (3), quando a temperatura tende a alcançar 27ºC e deve registrar mínima de 13°C, céu nublado e probabilidade de nevoeiro localizado em alguns bairros paulistanos.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

A frente fria que passou pelo Sudeste no fim de semana fez a Marinha emitir um alerta de ressaca no mar na faixa litorânea entre Ilha Comprida (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de direção sudoeste a sul e altura que podem atingir 3 metros, até a noite de terça-feira (2).

Apesar do alerta de ressaca, não há previsão de chuva para ao menos até sexta-feira (5) na Baixada Santista e no litoral norte de São Paulo.