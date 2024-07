Aeroporto de Porto Alegre retoma check-in e embarque nesta segunda (15); veja como será

São Paulo

O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, inicia nesta segunda-feira (15) as operações de embarque e desembarque de passageiros, mais de dois meses após uma inundação histórica no Rio Grande do Sul ter atingido o local e outros pontos da capital gaúcha. Os voos, contudo, continuam partindo da base área de Canoas, na região metropolitana.

O transporte do aeroporto até o local onde acontecem os pousos e decolagens, no aeródromo militar, será feito em ônibus disponibilizados pela concessionária Fraport. A empresa alerta que nenhum passageiro poderá se dirigir diretamente à base de Canoas para embarcar.

Área de check-in do Aeroporto Salgado Folho, em Porto Alegre - Carlos Macedo - 4.jun.2024/Folhapress

No Salgado Filho, serão realizados o despacho de bagagem e o check-in. Até este domingo (14), esses procedimentos estavam ocorrendo no terminal provisório montado no ParkShopping Canoas, que agora está desativado.

Na última quinta (11), a base aérea de Canoas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) recebeu autorização para ampliar de 49 para 87 o número de voos comerciais semanais. O local também passará a operar 24 horas por dia.

Já a reabertura para voos em Porto Alegre ainda não tem data definida devido à necessidade de reparos na infraestrutura que foi atingida pelas águas do lago Guaíba em 3 de maio.

Veja, a seguir, os procedimentos para as viagens aéreas em Porto Alegre:

Como fica a compra de passagem?

Os passageiros devem buscar os voos diretamente nas companhias aéreas, utilizando como destino ou local de saída Canoas (código QNS).

Onde devo me apresentar para embarcar?

A partir desta segunda (15), a apresentação dos passageiros ocorrerá somente no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A concessionária Fraport alerta que não é possível chegar diretamente à base aérea de Canoas, de onde os voos saem. Os viajantes serão transportados do Salgado Filho até Canoas em ônibus fornecido pela concessionária.

Os serviços de check-in e embarque de passageiros serão feitos por meio de uma área adaptada no terminal internacional que não foi afetada pelas enchentes. O acesso ao terminal será pela rampa externa que leva ao piso 2. A inspeção de segurança será feita no piso 3.

A que horas preciso chegar ao aeroporto?

Segundo a Anac, o passageiro deverá se apresentar no aeroporto Salgado Filho três horas antes do voo, e o processo de embarque se encerrará uma hora e meia antes voo. Depois disso, não será possível acessar a sala de embarque.

O terminal funciona das 6h às 21h.

Como será o desembarque?

Após o pouso em Canoas, os passageiros serão acompanhados por funcionários da Fraport para embarcar em ônibus que seguirão até o aeroporto Salgado Filho. Não será permitida a saída diretamente pela base aérea de Canoas.

Posso dispensar o ônibus da concessionária e ir da base de Canoas até Porto Alegre em transporte particular?

Não. Todos os passageiros devem entrar no ônibus logo que desembarcarem e seguir para o aeroporto Salgado Filho, de onde poderão solicitar seus transportes.

Quais são as condições do aeroporto de Porto Alegre?

No final de junho, a Fraport anunciou a conclusão da limpeza do piso do terminal de passageiros do aeroporto.

Antes disso, em 11 de junho, o terminal de cargas já havia sido reaberto. Segundo a Anac, para voltar a funcionar, o local foi vistoriado e recebeu a autorização de Anvisa, Receita Federal e da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) do Ministério da Agricultura e Pecuária.