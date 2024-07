SP tem queda de roubos, furtos e homicídio; latrocínios sobem

São Paulo

Os crimes patrimoniais, como roubo e furto, tiveram queda no primeiro semestre deste ano no estado de São Paulo e na capital no comparativo com o mesmo período anterior.

No geral foram 101.130 ocorrências de roubo registradas em seis meses ante 116.523 em 2023, queda de 13%. Conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a quantidade é a menor desde o início da série histórica, há duas décadas.

Já em relação aos furtos, ou seja, quando não há violência, foram notificados 274.444 casos, uma redução de 4% em relação as mais de 286 mil ocorrências que viraram boletim de ocorrência no ano passado.

A mesma linha de recuo foi observada na capital. Em 2023 a Polícia Civil havia registrado pouco mais de 68 mil casos de roubo na cidade em seis meses. No primeiro semestre deste ano foram 59.751, uma redução de 12%.

No mesmo período foram 123.134 notificações de furto que caíram para 119.134 casos, recuo de 3%.

Carro da Polícia Militar estacionado na rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo

Segundo a pasta da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quantidade de registros de roubos na capital foi o menor dos últimos dez anos.

"Os números mostram o resultado da estratégia adotada para combater os crimes patrimoniais. Houve aumento do policiamento ostensivo em todas as regiões e a intensificação das investigações, combatendo não só receptadores, mas os desmanches que lucram com a atividade ilícita", ressaltou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

As notificações de homicídio e estupro também tiveram queda no estado e na capital. Os casos de violência sexual no estado passaram de 7.188 para 7.102 (-1,2%). Na capital o recuo foi de 1.510 para 1.441 (-4,6%).

Em relação aos homicídios foram registrados 1.388 no estado em 2023 ante 1.285 nos seis meses deste ano, queda de cerca de 7%. Na capital a quantidade de mortes notificadas passou de 266 para 232 —redução de quase 13%.

LATROCÍNIO

Diferentemente dos crimes patrimoniais, estado e capital viram crescerem as queixas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

No estado o número de vítimas passou de 80 para 92 (15%). Na cidade de São Paulo houve cinco assassinatos a mais (22 para 27).

A SSP disse que as polícias Civil e Militar estão empenhadas em esclarecer e reduzir os crimes contra a vida.