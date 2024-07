Subprefeito da Lapa é investigado por fazer blitz fora da área de atuação

São Paulo

A Controladoria Geral do Município de São Paulo apura suspeitas de irregularidades de uma fiscalização liderada por fiscais da Subprefeitura da Lapa (zona oeste) na região de Heliópolis (zona sul).

A TV Globo mostrou, nesta quarta-feira (24), que o subprefeito da Lapa, Luiz Carlos Smith Pepe, destacou os fiscais para atuar em uma blitz em bailes funk na comunidade da zona sul, sob responsabilidade da Subprefeitura do Ipiranga. O episódio foi confirmado pela Folha.

Luiz Carlos Smith Pepe, subprefeito da Lapa, na zona oeste de SP - Reprodução/TV Globo

Em nota, a gestão Ricardo Nunes (MDB) diz que a apuração está na fase final. "O município reitera que se houver indícios de ilegalidade na ação denunciada, os agentes públicos efetivos e/ou comissionados poderão responder a procedimentos administrativos e, caso sejam comprovadas infrações funcionais, serão punidos", afirma a prefeitura.

A legislação municipal prevê que cada prefeitura deve agir dentro dos seus limites territoriais.

As imagens com os servidores da Subprefeitura da Lapa foram para redes sociais, após postagem do vereador Rubinho Nunes (União Brasil). A operação contou com apoio das polícias Militar e Civil, além da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Nela, os fiscais da subprefeitura atuam com colete do avesso, ocultando o logo. Pepe disse à TV Globo que os agentes foram com colete do avesso com receio de serem identificados e sofrer retaliações posteriormente.

Comerciantes da região reclamam de que tiveram seus produtos apreendidos, como aparelhos de som e bebidas alcoólicas, na operação.

Pepe não concedeu entrevista à Folha. Ele já esteve à frente do Psiu (Programa de Silêncio Urbano) entre 2015 e 2016 e priorizou ações para combater a realização dos bailes funk.

O vereador Rubinho saiu em defesa de Pepe. "Foram oficiadas quase todas as subprefeituras, e a da Lapa nos retornou informando que possui meios para trabalhar inclusive à noite e sua participação se resume à equipe de apoio [nas operações contra pancadões]", afirmou o vereador.

Candidato à reeleição, Rubinho vem se dedicando a participar e filmar as blitze contra os bailes funk. "Vale destacar que, em razão da complexidade das operações, há a necessidade de uma grande interlocução de instituições e, com base nos ofícios, solicito equipes de apreensão para coibir irregularidades", afirma o parlamentar.

A Controladoria não informou qual o prazo para concluir a apuração, mas disse que o processo está em fase inicial e aguarda esclarecimentos da Subprefeitura da Lapa.