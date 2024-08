Brasil tem 26 cidades com menos de 1.500 habitantes; veja lista

Rio de Janeiro

O Brasil tem 26 municípios com menos de 1.500 habitantes em 2024, de acordo com novas estimativas populacionais divulgadas nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A cidade mineira de Serra da Saudade (a 260 km de Belo Horizonte) possui a menor população do país: 854 moradores. Outras duas têm menos de mil habitantes. São os casos de Anhanguera (GO), com 921 moradores, e Borá (SP), com 928.

A data de referência das estimativas é 1º de julho de 2024. Os 26 municípios com menos de 1.500 habitantes cada somam 33,2 mil pessoas.

Isso equivale a apenas 0,02% da população total projetada para o país neste ano (212,6 milhões). Também é menos da metade da capacidade de público de um estádio de futebol como o Maracanã (78,8 mil), no Rio de Janeiro.

O estudo com as estimativas do IBGE é um dos parâmetros utilizados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) para o cálculo do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Também é referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Segundo o IBGE, as estimativas foram calculadas com base nas projeções da população do Brasil e das unidades da Federação, revisadas na semana passada pelo órgão, e ainda levam em conta os dados dos últimos Censos Demográficos, de 2010 e 2022. A contagem de 2022 atrasou e só foi concluída em 2023.

Construções em Serra da Saudade (MG), município com a menor população no Brasil - Adriana Paolinelli/Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Serra da Saudade

"As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2024", disse Marcio Minamiguchi, gerente de projeções e estimativas populacionais do IBGE, em nota publicada pelo instituto.

"A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios", acrescentou o técnico.

O IBGE também afirmou nesta quinta que o Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes em 2024. São Paulo continua no posto de município mais populoso do país, com 11,9 milhões de pessoas, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3 milhões).