Adolescente sofre estupro coletivo em Praia Grande (SP); ao menos 13 participaram do crime

São Paulo

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de estupro coletivo em Praia Grande, no litoral paulista. De acordo com a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município, ao menos 13 pessoas participaram do crime, incluindo quatro adolescentes.

O caso ocorreu no mês de julho, mas veio à tona somente agora com a prisão de um homem de 19 anos na noite da última sexta (9), no bairro Tupiry. Ele era procurado por suspeita de ter participado do estupro.

Segundo a polícia, os estupros foram cometidos em três lugares diferentes no bairro Vila Sonia, e a adolescente chegou a ficar dois dias fora de casa, sem dar notícias, o que motivou a família a registrar o desaparecimento. A corporação afirma ainda que a jovem teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica no período.

"Contabilizamos ao menos 13 participantes" afirmou Lyvia Cristina Bonella, delegada da DDM, responsável pela investigação.

Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande, que investiga estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos - Reprodução/TV Globo

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. De acordo com o Ministério Público, o processo corre em segredo de Justiça.

A vítima foi atraída para um encontro por um adolescente de 15 anos que ela conheceu em uma rede social, segundo a Polícia Civil. Ela se encontraria com o jovem em uma casa, mas chegando lá ele estava com mais uma pessoa, e a adolescente teria sido obrigada a manter relações sexuais.

Depois ela foi levada para outro endereço, no qual foi estuprada por outros jovens, e depois foi encaminhada a um terceiro local, onde foi novamente abusada.

Não está claro se a adolescente foi mantida em cárcere privado. Pela idade da vítima, contudo, o crime é tratado como estupro de vulnerável, independentemente de eventual consentimento.

O caso foi descoberto porque ao menos parte dos estupros foi filmado. A mãe de uma colega da vítima viu as imagens e alertou os pais da adolescente, que procuraram a polícia.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), diligências são realizadas para localizar e prender demais envolvidos.