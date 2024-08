ATR-72 teve incidente grave por gelo nas asas em 2013 na Bahia

São Paulo

Um avião modelo ATR-72 —o mesmo utilizado no voo 2283 da Voepass—esteve envolvido num incidente grave em 2013, na Bahia, por acúmulo de gelo em suas asas.

Segundo perícia, houve pane nos controles e a aeronave perdeu sustentação. Um pouso de emergência foi realizado, e ninguém saiu ferido.

A formação de gelo nas asas é justamente uma das teorias para o acidente que vitimou 62 pessoas na última sexta-feira (9), em Vinhedo, São Paulo. O relatório preliminar sobre a causa deve sair em setembro.

Passada a ocorrência de 2013, com um voo da Trip Linhas Aéreas, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) exigiu maior investimento de companhias em treinamento para pilotos sobre situações do tipo.

Avião da Voepass em Congonhas (SP) - Bruno Santos/Folhapress

Houve, porém, uma exceção: a então Passaredo —a atual Voepass— que já teria um programa bem estruturado.

A ATR-72 da Trip, hoje Azul , já foi retirada de operação.

Era 26 de julho de 2013 quando a aeronave decolou de Aracaju (SE) rumo a Salvador (BA) com 62 pessoas. Por volta de 21h, enquanto se aproximava do destino a 4.876 metros de altitude, ocorreu uma pane. Eles estavam numa área com acúmulo de gelo, que envolveu as asas.

O piloto logo declarou emergência e conseguiu reestabelecer o controle após a altitude cair para 3.352 metros. Pouso foi realizado minutos depois.

Ao fim de sua investigação , o Cenipa elencou os fatores que influenciaram na ocorrência: condições meteorológicas adversas —ou seja, a formação de gelo—e uma sequência de erros por parte da tripulação. Foram eles a avaliação imprecisa da situação, comunicação ruim e demora para acionar o equipamento de degelo.

Em razão dessas falhas humanas, uma recomendação foi enviada à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Ela deveria atuar junto às companhias para garantir treinamento reforçado às tripulações sobre situações de congelamento das asas.

O mau preparo pode contribuir bastante para um acidente, diz o comandante Carlos Camacho, especialista em segurança de voo. Ele, porém, cita outro fator como preponderante em situações com gelo envolvendo o ATR-72, a própria engenharia do modelo. "Houve um projeto deficiente, na minha opinião."

Ele explica que os aviões podem ter dois sistemas para situações meteorológicas adversas: um que arrebenta o gelo, e outro que não permite a formação de gelo por meio de aquecimento. Este é mais eficiente e mais caro. Modelos ATR usam o primeiro, menos confiável.