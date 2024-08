Turista dominicano é baleado no RJ, e polícia tenta localizar suspeitos

Rio de Janeiro

A Polícia Civil tenta identificar dois suspeitos de terem baleado um turista dominicano na quarta (28), na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Johan Ezequiel Lapaix Rosado, 33, é engenheiro elétrico e está internado em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, próximo de onde ocorreu o crime.

O engenheiro elétrico Johan Ezequiel Lapaix Rosado, 33, foi baleado no Rio de Janeiro - @johanlapaix no Instagram

O engenheiro viajou sozinho para a cidade onde participaria de um simpósio de informática e retornaria ao seu país nesta quinta (29). Ao ser socorrido, ele disse no hospital a um policial que foi abordado por dois homens em um moto enquanto se exercitava, mas, por não entender português, continuou correndo.

Nesse momento, foi baleado no tórax e no braço com tiros de pistola. Depois que ele caiu, os suspeitos levaram seu telefone e um cordão de ouro

Por meio de câmeras de segurança, a polícia identificou que a moto usada no crime foi para comunidade da Muzema, no Itanhangá. A localidade tem grande presença de traficantes do Comando Vermelho, que teriam expulsado milicianos locais durante a expansão da facção para a zona oeste.

A Polícia Militar realizou uma operação no mesmo dia do crime e conseguiu apreender a moto utilizada pelos suspeitos. Nesta quinta, a PM retornou à comunidade e há registro de tiroteios.

Moto que teria sido utilizada no assalto contra turista dominicano é recuperada pela PM - Divulgação/Polícia Militar do RJ

A investigação é conduzida pela 16ªDP (Barra da Tijuca), com apoio da Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista).

Em nota, a Embaixada da República Dominicana afirmou que "espera o relatório oficial das autoridades enquanto também se mantém em contato permanente com os familiares".

O pai de Rosado deverá chegar à cidade nesta sexta (30) para acompanhá-lo no hospital. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que o turista já passou por uma cirurgia e que está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade hospitalar.