Cidade em SC teve sensação térmica de -21°C

A combinação entre temperatura e vento deixou a população da cidade de Urubici, em Santa Catarina, com uma sensação térmica de -21ºC por volta das 5h desta quarta-feira (14), de acordo com a Epagri/Ciram. A temperatura no local estava em -3,6ºC.

Outras cidades de Santa Catarina também amanheceram geladas. A temperatura mais baixa desta quarta no estado, -4,6ºC, foi registrada em Urupema, distante pouco mais de 50 km de Urubici. As duas cidades estão localizadas na serra catarinense.

Na cidade de São Joaquim (SC), os termômetros registraram -3,7°C nesta terça-feira (13) - Mycchel Legnaghi/iShoot/Folhapress

Segundo a meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagri/Ciram, a temperatura mais baixa do ano em SC continua sendo -7,2ºC, registrada em Urupema em 30 de junho.

Nesta terça-feira (13), temperaturas negativas foram observadas em pelo menos 53 municípios do estado, devido a massa de ar frio de origem polar que atua no sul do país. No fim da semana, o estado volta a esquentar.

No Paraná, estado vizinho, as temperaturas também permaneceram baixas nesta semana. Na capital, Curitiba, o dia mais frio do ano foi registrado nesta quarta-feira (14): 1,3ºC na madrugada, com sensação térmica de 0ºC, segundo o Simepar.

Nesta terça, o Paraná já havia batido um recorde. Foi registrado o dia mais frio de 2024 no estado, na cidade de General Carneiro, com -5,3°C. A sensação térmica no local chegou a -9,2°C.

O Simepar explica que as baixas temperaturas têm relação com um anticiclone que atravessa o estado. Assim, o ar frio de níveis mais altos da atmosfera é jogado para a superfície. Isso se modifica já a partir desta quinta-feira (15) no estado, com elevação gradual da temperatura, e o fim de semana deverá ser de sol e calor.